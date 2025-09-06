Los depósitos se desploman: los dólares se fugan del banco y terminan "bajo el colchón"

A pesar de este panorama, las compras de dólares por parte de individuos superaron de manera significativa las ventas.

Dolares Tras la salida del cepo, hubo salida de dólares en el sistema financiero, según un informe de Noticias Argentinas. Cristian Lozano/Diario UNO

En los cuatro meses que siguieron a la flexibilización parcial del cepo, la gente adquirió un total de 10.134 millones de dólares, mientras que las ventas sumaron 1.182 millones de dólares. El saldo de estas operaciones arrojó la cifra de 9.000 millones de dólares.

Los datos reflejaron que una parte de los dólares adquiridos se resguardaron fuera del sistema financiero, en cajas de seguridad o cuentas en el exterior. Esto fue contrario a lo que esperaba el Ministerio de Economía, que buscaba que los individuos depositaran los billetes.

Desde el Banco Central señalaron que, desde la salida del cepo, solo 9.000 millones de dólares correspondieron a operaciones de “ahorro”. Una gran parte de estos se quedaron en el sistema vía aumento de depósitos en dólares y otra parte regresó como venta a través del dólar MEP o contado con liqui. Por su parte, el “ahorro” que salió del sistema rondó los 3.000 millones de dólares.

En tanto, la consultora Invecq agregó que el Tesoro Nacional ya habría estado vendiendo divisas desde mediados de agosto, lo que explica la reducción de 356 millones de dólares en los depósitos que mantiene en el Banco Central. Además, el Tesoro, al 2 de septiembre, mantenía 1.431 millones de dólares depositados en el BCRA. Según el reporte, desde el 12 de agosto, el Tesoro habría vendido aproximadamente 350 millones de dólares.

Finalmente, las reservas internacionales del Banco Central se incrementaron en 1.120 millones de dólares, lo que fue posible gracias a un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares del FMI.

Fuente: Noticias Argentinas