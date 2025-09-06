Confirmado el precio del dólar este lunes 8 de septiembre cuando abran los bancos

dolares, bancos, cotizacion (2) A cuánto se venderá el dólar este lunes 8 de septiembre.

Precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 8 de septiembre:

Banco Nación: $1.380

Banco Galicia: $1.385

Banco ICBC: $1.382

Banco BBVA: $1.390

Banco Supervielle: $1.388

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.390

Banco Patagonia: $1.390

Banco Hipotecario: $1.380

Banco Santander: $1.390

Brubank: $1.387

Banco Credicoop: $1.380

Banco Macro: $1.390

Banco Piano: $1.385

A cuánto se va a vender el dólar blue este lunes 8 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos vendan dólares, las cuevas virtuales y presenciales también harán lo mismo con el dólar blue.

De hecho, este lunes 8 de septiembre, el dólar paralelo se venderá a un precio de $1.370,según confirmaron las cuevas.

dolar, cotizacion Las cuevas definieron el precio del dólar blue para el comienzo de la semana

Opciones para hacer con los dólares en el banco

Entre las inversiones más conocidas y utilizadas en todos los bancos por los ahorristas se encuentra el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Además de esta inversión, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.