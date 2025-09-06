Inicio Economía Dólar
Confirmado el precio del dólar este lunes 8 de septiembre cuando abran los bancos

Los bancos le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio con el que se comenzará a vender el dólar este lunes 8 de septiembre

Daniel Calivares
Los bancos confirmaron el precio al que se venderá el dólar este lunes 8 de septiembre

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 8 de septiembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias.

Después de haber llegado al récord de $1.390, e incluso superar los $1.400 en algunos bancos, la cotización del dólar pasó por varias bajas en su precio hasta estabilizarse en los últimos días de la semana pasada.

En ese sentido, los bancos dieron a conocer que el precio del dólar, este lunes 8 de septiembre, será de un promedio de $1.387, aunque algunas entidades lo tendrán por abajo o por encima de ese valor.

A cuánto se venderá el dólar este lunes 8 de septiembre.

Precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 8 de septiembre:

  • Banco Nación: $1.380
  • Banco Galicia: $1.385
  • Banco ICBC: $1.382
  • Banco BBVA: $1.390
  • Banco Supervielle: $1.388
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.390
  • Banco Patagonia: $1.390
  • Banco Hipotecario: $1.380
  • Banco Santander: $1.390
  • Brubank: $1.387
  • Banco Credicoop: $1.380
  • Banco Macro: $1.390
  • Banco Piano: $1.385

A cuánto se va a vender el dólar blue este lunes 8 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos vendan dólares, las cuevas virtuales y presenciales también harán lo mismo con el dólar blue.

De hecho, este lunes 8 de septiembre, el dólar paralelo se venderá a un precio de $1.370,según confirmaron las cuevas.

Las cuevas definieron el precio del dólar blue para el comienzo de la semana

Opciones para hacer con los dólares en el banco

Entre las inversiones más conocidas y utilizadas en todos los bancos por los ahorristas se encuentra el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Además de esta inversión, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.

