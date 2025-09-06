Confirmado el precio del dólar este lunes 8 de septiembre cuando abran los bancos

Después de haber llegado al récord de $1.390, e incluso superar los $1.400 en algunos bancos, la cotización del dólar pasó por varias bajas en su precio hasta estabilizarse en los últimos días de la semana pasada.
En ese sentido, los bancos dieron a conocer que el precio del dólar, este lunes 8 de septiembre, será de un promedio de $1.387, aunque algunas entidades lo tendrán por abajo o por encima de ese valor.
Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 8 de septiembre:
Al mismo tiempo que los bancos vendan dólares, las cuevas virtuales y presenciales también harán lo mismo con el dólar blue.
De hecho, este lunes 8 de septiembre, el dólar paralelo se venderá a un precio de $1.370,según confirmaron las cuevas.
Entre las inversiones más conocidas y utilizadas en todos los bancos por los ahorristas se encuentra el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
Además de esta inversión, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.