El dólar oficial y el blue cerraron con un leve aumento en medio de la tensión electoral

Tanto el dólar oficial como el blue registraron este viernes un incremento de 5 pesos. Esta semana se decidió la intervención del Tesoro nacional

El dólar oficial subió 5 pesos durante el cierre de la semana financiera.

Después de haberse decidido la intervención del Tesoro nacional, el dólar oficial finalizó este viernes con un aumento en las pizarras del Banco Nación. En medio de la tensión electoral por los comicios del domingo, el resto de las cotizaciones también culminaron la semana con una tendencia alcista.

En el caso del dólar oficial, la suba fue de 5 pesos en relación a la jornada anterior y se comercializó a $1.340 para la compra y $1.380 para la punta vendedora en el Banco Nación.

En las entidades bancarias, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.387,867 para la venta, aún lejos del techo de la banda de flotación que dispuso el gobierno de Javier Milei. La mayor cotización se alcanzó a los $1.390.

El dólar blue y el resto de las cotizaciones financieras

Durante el último día hábil previo a las elecciones del domingo en Buenos Aires, el dólar oficial finalizó por debajo de la barrera de los $1.400. El martes, se había anunciado la decisión de intervenir en el mercado para contener la cotización en este contexto.

Este viernes 5 de septiembre, la cotización del dólar blue también aumentó 5 pesos y culminó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta (en la city mendocina se ofreció 4 pesos más arriba), lo que representó una variación del 0,37% en las últimas 24 horas.

El dólar mayorista se mantuvo prácticamente igual que el jueves y se comercializó a $1.363,5 con un alza del 0,1% y un incremento de 1,5% en lo que va del mes.

En relación a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró un aumento del 0,2% y llegó hasta $1.380,38, y el Contado Con Liquidación (CCL) pisó los $1.385,41 con una suba del 0,3%. En sintonía con la jornada cambiaria, el dólar turista quedó a 6 pesos de los $1.800.

