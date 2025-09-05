El dólar oficial y el blue cerraron con un leve aumento en medio de la tensión electoral

dolares (2)

El dólar blue y el resto de las cotizaciones financieras

Durante el último día hábil previo a las elecciones del domingo en Buenos Aires, el dólar oficial finalizó por debajo de la barrera de los $1.400. El martes, se había anunciado la decisión de intervenir en el mercado para contener la cotización en este contexto.

Este viernes 5 de septiembre, la cotización del dólar blue también aumentó 5 pesos y culminó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta (en la city mendocina se ofreció 4 pesos más arriba), lo que representó una variación del 0,37% en las últimas 24 horas.

El dólar mayorista se mantuvo prácticamente igual que el jueves y se comercializó a $1.363,5 con un alza del 0,1% y un incremento de 1,5% en lo que va del mes.

En relación a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró un aumento del 0,2% y llegó hasta $1.380,38, y el Contado Con Liquidación (CCL) pisó los $1.385,41 con una suba del 0,3%. En sintonía con la jornada cambiaria, el dólar turista quedó a 6 pesos de los $1.800.