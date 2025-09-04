El Tesoro intervino por segundo día consecutivo para mantener el dólar en $1.375

Dolares

El panorama de esta rueda fue dispar en comparación a la del miércoles, cuando el oficial permaneció estable con un dólar blue que había cedido $10.

Qué pasó con el resto de las cotizaciones del dólar

De esa forma, el dólar mayorista, la referencia del mercado, alcanzó los $1.362,50. Y el blue lo superó por primera vez desde el viernes de la semana pasada.

Respecto al resto de los tipos de dólar, hubo subas generalizadas también.

Entre los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) siguió arriba y llegó a venderse a $1.382,13 en promedio luego de subir medio punto.

A su vez, el dólar MEP cerró a $1.378,20.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta rozó los $1.800, incluido el recargo del 30%.