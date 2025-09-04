Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

El Tesoro intervino por segundo día consecutivo para mantener el dólar en $1.375

Se estima que la venta del Tesoro fue de 150 millones de dólares como mínimo. El dólar blue cerró a $1.365. Qué pasó con el resto de las cotizaciones del dólar

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
El dólar siguió estable, mientras el blue sumó $15 en otra jornada con intervención del Tesoro.

Gracias a otra intervención del Tesoro nacional por segundo día consecutivo, el dólar oficial se mantuvo en $1.375 para la venta en la pizarra del Banco Nación. Mientras tanto, el blue sumó $15 para cerrar en $1.365 este jueves 9 de septiembre.

Sin embargo, el promedio del minorista en los bancos finalizó arriba de los $1.382 por unidad. Y hubo picos de hasta $1.385 (Banco Macro) y $1.390 (Galicia) en las cotizaciones, igual que el ICBC, apuntado por el gobierno a raíz de la suba del dólar formal.

Las estimaciones del mercado señalan que este jueves el Tesoro intervino con la venta de U$S150 millones. Y que desde que el martes se decidió empezar a jugar ya acumula más de U$S400 millones.

Dolares

El panorama de esta rueda fue dispar en comparación a la del miércoles, cuando el oficial permaneció estable con un dólar blue que había cedido $10.

Qué pasó con el resto de las cotizaciones del dólar

De esa forma, el dólar mayorista, la referencia del mercado, alcanzó los $1.362,50. Y el blue lo superó por primera vez desde el viernes de la semana pasada.

Respecto al resto de los tipos de dólar, hubo subas generalizadas también.

Entre los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) siguió arriba y llegó a venderse a $1.382,13 en promedio luego de subir medio punto.

A su vez, el dólar MEP cerró a $1.378,20.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta rozó los $1.800, incluido el recargo del 30%.

