El Tesoro intervino por segundo día consecutivo para mantener el dólar en $1.375

Gracias a otra intervención del Tesoro nacional por segundo día consecutivo, el dólar oficial se mantuvo en $1.375 para la venta en la pizarra del Banco Nación. Mientras tanto, el blue sumó $15 para cerrar en $1.365 este jueves 9 de septiembre.
Sin embargo, el promedio del minorista en los bancos finalizó arriba de los $1.382 por unidad. Y hubo picos de hasta $1.385 (Banco Macro) y $1.390 (Galicia) en las cotizaciones, igual que el ICBC, apuntado por el gobierno a raíz de la suba del dólar formal.
Las estimaciones del mercado señalan que este jueves el Tesoro intervino con la venta de U$S150 millones. Y que desde que el martes se decidió empezar a jugar ya acumula más de U$S400 millones.
El panorama de esta rueda fue dispar en comparación a la del miércoles, cuando el oficial permaneció estable con un dólar blue que había cedido $10.
De esa forma, el dólar mayorista, la referencia del mercado, alcanzó los $1.362,50. Y el blue lo superó por primera vez desde el viernes de la semana pasada.
Respecto al resto de los tipos de dólar, hubo subas generalizadas también.
Entre los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) siguió arriba y llegó a venderse a $1.382,13 en promedio luego de subir medio punto.
A su vez, el dólar MEP cerró a $1.378,20.
Al mismo tiempo, el dólar tarjeta rozó los $1.800, incluido el recargo del 30%.