Los bancos apretaron el acelerador y decidieron ir en busca de los dólares de sus ahorristas. El método elegido ha sido el plazo fijo en dólares y la forma de incentivar a esta inversión: aumentar la tasa de interés.
En las últimas semanas, los bancos más importantes decidieron subir la tasa de interés de cada plazo fijo en dólares y así atraer a sus clientes a dejar los billetes norteamericanos en el circuito bancario.
Una prueba de ello es el Banco Nación, que multiplicó por varias veces el porcentaje de rendimiento en el plazo fijo en dólares a 30 días.
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
Si una persona tuviera 3.800 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 7,81 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también dan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.