En marzo del 2024 el gobierno nacional de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.
Plazo fijo al cierre de la semana: qué banco paga más intereses este viernes 5 de septiembre
