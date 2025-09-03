Imparable: subió 2 puntos la tasa de Mercado Pago ¿cuánto gano si deposito un millón de pesos?

Cuanto gano con mercado pago.jpg Mercado Pago volvió a subir la renta que paga a quienes dejan dinero en cuenta.

¿Cuánto gano si deposito $1.000.000 en Mercado Pago?

La tasa anual de Mercado Pago está en 36,8% (estaba en 34% a principios de la semana pasada y 34,8% al 31 de agosto) por lo que se volvió más interesante para el pequeño y mediano ahorrista.

No es un dato menor lo que paga un plazo fijo, sin embargo la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo necesite. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.

Algo similar sucede con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking en cualquier banco. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar el dinero invertido.

mercado pago telefono Mercado Pago sigue siendo la billetera virtual más usada.

Depositando $1.000.000 en Mercado Pago se puede ganar:

Por día: $1.008,22.

Por mes: aproximadamente $30.246,6.

Por año: aproximadamente $368.000.

Hay que tener en cuenta que, en el caso de mantener depositado el dinero -sea la cantidad que sea- en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la plata estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar varias veces a lo largo de los meses y variar la ganancia referida en esta nota.