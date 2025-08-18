plazo fijo, banco nacion (2) El Banco Nación lanzó una opción que le compite al plazo fijo

La opción al plazo fijo del Banco Nación

Esta nueva opción que ofrece el Banco Nación a sus clientes es la de cuenta remunerada y funciona igual que en las billeteras virtuales. En otras palabras, una persona gana dinero por el solo hecho de poseer plata en su caja de ahorro.

"Sin necesidad de hacer trámites, transferir fondos o activar rendimientos, los usuarios comenzarán a percibir diariamente esta remuneración en la misma cuenta que reciben la acreditación de su salario, aumentando de esta manera el saldo disponible", explicó el BNA en su comunicado.

Según detallaron desde el Banco Nación, la tasa de interés anual de las cuentas remuneradas es, en la actualidad, del 29%. Si bien, es muy inferior al 44% que otorga la entidad para el plazo fijo a 30 días, esta tiene una ventaja muy importante.

Cómo funciona la cuenta remunerada del Banco Nación

Esta cuenta remunerada del Banco Nación funciona igual que las billeteras virtuales. Cada día, el ahorrista o cliente gana dinero por el solo hecho de tener dinero depositado en su cuenta de ahorro.

A diferencia del plazo fijo, en la cuenta remunerada uno puede disponer del dinero cuando quiera y no después de que haya terminado el plazo del depósito.