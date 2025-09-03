Confirmado el precio del dólar este jueves 4 de septiembre en los bancos más importantes

Este lunes, el dólar comenzó a un precio de $1.360, pero cerró a una cifra cercana a los $1.400, provocando un poco de alarma y la intervención del gobierno de Javier Milei en el mercado cambiario.
Luego de llegar a $1.390, el precio del dólar bajó y este jueves comenzará a venderse a un precio de $1.375 en el Banco Nación, aunque las demás entidades podrán tenerlo a un valor más bajo o más alto, pero con este precio de referencia.
Según lo comunicado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este jueves 4 de septiembre será de:
Una de las inversiones, para aquellos clientes que poseen dólares, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación bancaria, muy fácil de hacer y segura, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.