Confirmado el precio del dólar este jueves 4 de septiembre en los bancos más importantes

Precio del dólar el jueves 4 de septiembre en cada banco

Según lo comunicado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este jueves 4 de septiembre será de:

Banco Nación: $1.375

Banco Galicia: $1.375

Banco ICBC: $1.382

Banco BBVA: $1.380

Banco Supervielle: $1.382

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.380

Banco Patagonia: $1.380

Banco Hipotecario: $1.385

Banco Santander: $1.375

Brubank: $1.377

Banco Credicoop: $1.380

Banco Macro: $1.379

Banco Piano: $1.380

Qué se puede hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones, para aquellos clientes que poseen dólares, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación bancaria, muy fácil de hacer y segura, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.