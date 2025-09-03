Inicio Economía Dólar
Confirmado el precio del dólar este jueves 4 de septiembre en los bancos más importantes

El precio del dólar tuvo una fuerte suba en el comienzo de la semana y luego se estabilizó en uno de los valores más altos desde la eliminación del cepo

Daniel Calivares
El precio del dólar en cada banco este jueves 4 de septiembre

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar, cuando abran las operaciones cambiarias, este jueves 4 de septiembre.

Este lunes, el dólar comenzó a un precio de $1.360, pero cerró a una cifra cercana a los $1.400, provocando un poco de alarma y la intervención del gobierno de Javier Milei en el mercado cambiario.

Luego de llegar a $1.390, el precio del dólar bajó y este jueves comenzará a venderse a un precio de $1.375 en el Banco Nación, aunque las demás entidades podrán tenerlo a un valor más bajo o más alto, pero con este precio de referencia.

Precio del dólar el jueves 4 de septiembre en cada banco

Según lo comunicado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este jueves 4 de septiembre será de:

  • Banco Nación: $1.375
  • Banco Galicia: $1.375
  • Banco ICBC: $1.382
  • Banco BBVA: $1.380
  • Banco Supervielle: $1.382
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.380
  • Banco Patagonia: $1.380
  • Banco Hipotecario: $1.385
  • Banco Santander: $1.375
  • Brubank: $1.377
  • Banco Credicoop: $1.380
  • Banco Macro: $1.379
  • Banco Piano: $1.380
Qué se puede hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones, para aquellos clientes que poseen dólares, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación bancaria, muy fácil de hacer y segura, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.

