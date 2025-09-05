ANSES anunció una nueva ayuda económica para jubilados y pensionados.

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilación mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

anses, jubilados (15) Jubilados y pensionados comenzarán a cobrar sus haberes de ANSES el próximo lunes.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

ANSES: cuánto cobrarán jubilados y pensionados con la nueva ayuda económica

Todo el mundo sabe que uno de los anuncios más importantes de ANSES, en septiembre, rondaba en torno al incremento que recibirán jubilados y pensionados en estos nuevos haberes. Con la oficialización del aumento, más el anuncio de la nueva ayuda económica, el ente nacional confirmó lo que se cobrará el noveno mes del año.

De acuerdo al anuncio de ANSES, el incremento que recibirán jubilados, pensionados y asignaciones sociales, por igual, será del 1,90%. Este aumento impacta en los haberes que paga el ente nacional durante septiembre, continuando con la tendencia de una suba en la actualización.

A las mensualidades, ANSES confirmó que se le sumará una nueva ayuda económica, gestionada por el gobierno de Javier Milei, pensada y destinada, exclusivamente, a jubilados y pensionados. Será un bono extra de 70 mil pesos, que se replicará en los meses que quedan del año.

jubilados pensionados anses ANSES acreditará la mensualidad y la ayuda económica en la misma fecha.

Entre aumento y ayuda económica, ANSES anunció que pagará los siguientes montos para jubilados y pensionados en septiembre: