ANSES anunció una nueva ayuda económica para jubilados y pensionados.

Septiembre inició para todo el mundo, y entre ellos están los beneficiarios de ANSES, que ya están a la espera del inicio del pago de la mensualidad del noveno mes del 2025. Los jubilados y pensionados son los protagonistas de una novedad exclusiva y más que positiva, que llega a días de que comiencen las acreditaciones.

A partir del próximo lunes, jubilados y pensionados comenzarán a recibir las primeras mensualidades de septiembre, y lo harán con un incremento que no es el más alto, pero que es un aumento en fin. Además, ANSES anunció que acreditará, en conjunto con los haberes, una importante ayuda económica gestionada por Javier Milei, que viene a reforzar a quienes menos cobran.

Esta ayuda económica que acreditará ANSES, es exclusiva de jubilados y pensionados.

ANSES: estas son las fechas de pago de jubilados y pensionados en septiembre

A inicios de mes, ANSES oficializó el calendario de pago completo, para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Desde el próximo lunes, se comenzará a acreditar los haberes, bajo la metodología de un grupo por día, ordenado por la terminación de DNI.

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilación mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilados y pensionados comenzarán a cobrar sus haberes de ANSES el próximo lunes.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

ANSES: cuánto cobrarán jubilados y pensionados con la nueva ayuda económica

Todo el mundo sabe que uno de los anuncios más importantes de ANSES, en septiembre, rondaba en torno al incremento que recibirán jubilados y pensionados en estos nuevos haberes. Con la oficialización del aumento, más el anuncio de la nueva ayuda económica, el ente nacional confirmó lo que se cobrará el noveno mes del año.

De acuerdo al anuncio de ANSES, el incremento que recibirán jubilados, pensionados y asignaciones sociales, por igual, será del 1,90%. Este aumento impacta en los haberes que paga el ente nacional durante septiembre, continuando con la tendencia de una suba en la actualización.

A las mensualidades, ANSES confirmó que se le sumará una nueva ayuda económica, gestionada por el gobierno de Javier Milei, pensada y destinada, exclusivamente, a jubilados y pensionados. Será un bono extra de 70 mil pesos, que se replicará en los meses que quedan del año.

ANSES acreditará la mensualidad y la ayuda económica en la misma fecha.

Entre aumento y ayuda económica, ANSES anunció que pagará los siguientes montos para jubilados y pensionados en septiembre:

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

