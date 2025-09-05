ANSES confirmó el cronograma de pago del bono de $70.000 en septiembre de 2025

Con el bono de $70.000 y el aumento del 1,90% (porcentaje tomado de la inflación de julio), las jubilaciones mínimas pasarán a ser de $390.277,17 ya que el haber inicial para el noveno mes del año se fijó en $320.277,17.

ANSES3 Las jubilaciones y pensiones de ANSES que no superen los $390.277,17 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre

Los beneficiarios que van a recibir el bono de $70.000 de ANSES en septiembre de 2025 son:

Jubilados y pensionados que cobren la mínima y aquellos que cobren menos de $390.277,17

que cobren la mínima y aquellos que cobren menos de $390.277,17 Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM )

) Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez

por y por Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos

para Otras pensiones no contributivas y pensiones graciables

Desde ANSES explicaron que en el caso de PUAM, entre el aumento del 1,62% y el bono, el monto a recibir en septiembre será de $326.221,74.

En tanto que en el caso de las Pensiones No Contributivas (PCN) quedaron de la siguiente manera: