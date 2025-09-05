Inicio Sociedad ANSES
ANSES confirmó el cronograma de pago del bono de $70.000 en septiembre de 2025

ANSES dio a conocer el cronograma de pago del bono de $70.000 que se acredita en septiembre de 2025. No le corresponde a todos los beneficiarios

Marcos Barrera
Marcos Barrera
Se definió el cronograma de pago del bono de $70.000 en septiembre de 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pago del bono de $70.000 en septiembre de 2025. Mediante un decreto, el organismo explica a qué beneficiario le corresponde esta ayuda económica del gobierno de Javier Milei.

Desde ANSES remarcan que el bono de $70.000 le corresponde a un grupo particular de jubilados y pensionados y se pagará a partir del lunes 8 de septiembre junto al haber mensual. Es importante destacar que la acreditación de este extra depende del tipo de haber, su monto y la finalización del DNI (Documento Nacional de Identidad).

ANSES2
Los jubilados y pensionados de ANSES continuarán recibiendo el bono de $70.000 que se otorga como refuerzo económico a ciertos sectores durante septiembre de 2025.

Cronograma de pago del bono de $70.000 en septiembre de 2025

El gobierno nacional confirmó la continuidad del bono de $70.000 en septiembre de 2025 y está destinado a mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales. El grupo particular de jubilados y pensionados que lo van a recibir son los adultos mayores que cobran el haber mínimo de ANSES.

Con el bono de $70.000 y el aumento del 1,90% (porcentaje tomado de la inflación de julio), las jubilaciones mínimas pasarán a ser de $390.277,17 ya que el haber inicial para el noveno mes del año se fijó en $320.277,17.

ANSES3
Las jubilaciones y pensiones de ANSES que no superen los $390.277,17 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre

Los beneficiarios que van a recibir el bono de $70.000 de ANSES en septiembre de 2025 son:

  • Jubilados y pensionados que cobren la mínima y aquellos que cobren menos de $390.277,17
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez
  • Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos
  • Otras pensiones no contributivas y pensiones graciables

Desde ANSES explicaron que en el caso de PUAM, entre el aumento del 1,62% y el bono, el monto a recibir en septiembre será de $326.221,74.

En tanto que en el caso de las Pensiones No Contributivas (PCN) quedaron de la siguiente manera:

  • Pensión No Contributiva por Invalidez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02
  • Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos o más: $320.277,17 + $70.000 = $390.277,17
  • Pensión No Contributiva por Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

