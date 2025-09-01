ARCA: requisitos básicos para que tus compras de SHEIN lleguen en tiempo y forma

Cada paquete puede contener hasta tres unidades idénticas del mismo producto. Los artículos deben destinarse exclusivamente a uso personal, sin fines comerciales o de reventa. El peso máximo permitido para cada envío es de 50 kg. El valor total de la compra no debe superar los 3.000 dólares estadounidenses. Estos límites aplican tanto para compras en SHEIN como en cualquier otra plataforma internacional.

Shein.jpg Compras de SHEIN, una modalidad que cautiva a miles de personas en Argentina.

Además, ARCA confirmó que el sistema de compras por courier mantiene las mismas pautas de siempre. Gracias al courier Mail Americas, los usuarios no necesitan realizar trámites adicionales ni confirmar operaciones en la sección de Envíos Postales Internacionales del Correo Argentino.

¿Cómo saber cuánto llegará mi pedido de SHEIN?

La página de SHEIN ofrece la visualización del seguimiento de los pedidos, el único problema que se presenta en la aplicación o en la página es que a veces la actualización de su ubicación se realiza con 24 horas de atraso.

SHEIN pedidos SHEIN, la plataforma de compras que es furor en el mundo.

Podrás conocer el estado de tu pedido ingresando en la aplicación de SHEIN, y luego seleccionando donde dice 'Pedido', y a continuación en 'Seguir el envío'. Allí podrás saber cuándo salió de China el paquete, si ya hizo trasbordo, cuándo llegó al país, si salió o no de la aduana, etc.

Además, 24 horas antes de que el pedido llegue a tu domicilio, la aplicación de SHEIN te enviará un correo, una notificación y un mensaje de texto para que sepas que el paquete se encuentra en el último tramo del recorrido.