A cuánto cotiza el dólar, que vuelve a subir este martes en los bancos y las cuevas

Dolares, cotizacion, bancos
El dólar sigue preocupando ya que se acerca al tope de la banda que fijo el Banco Central.
El dólar blue también sube
El dólar blue, con más consultas que transacciones según los financistas de las cuevas de referencia, hoy martes 9 de septiembre sube $10 y cotiza a $1.380 para la compra y $1.395 para la venta. De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,5%).
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a intervenir, desde la semana pasada, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a través de la venta de los dólares que el Tesoro tiene depositados en su cuenta y con los últimos movimientos, las reservas del BCRA quedaron este lunes en U$S40.541 millones.