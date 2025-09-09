A cuánto cotiza el dólar, que vuelve a subir este martes en los bancos y las cuevas

El dólar del mercado oficial se disparó el lunes, luego de la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses, y llegó a tocar los $1.465, muy cerca del tope de la banda cambiaria ($1471), cifra a partir de la que el BCRA debería intervenir de forma directa para regular la cotización. Sobre el final de la rueda, en embargo, redujo $40 su incremento para cerrar a $1425.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en promedio a $1.867. Y los dólares financieros, con muchos altibajos durante la mañana, se ubican en $1.429 (MEP) y 1.436 (CCL).