Mercado cambiario

A cuánto cotiza el dólar, que vuelve a subir este martes en los bancos y las cuevas

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se vende en promedio a $ 1.867. Los dólares financieros, con muchos altibajos y el MEP se ubican en $1.429

Sigue en alza el dólar.

El dólar oficial vuelve a subir este martes, gana $10 y cotiza en las pantallas del Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.435 para la venta, mientras que, en otras entidades, como el Patagonia y el Galicia cotiza a $1.440 y en el Supervielle a $1.441.

El dólar del mercado oficial se disparó el lunes, luego de la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses, y llegó a tocar los $1.465, muy cerca del tope de la banda cambiaria ($1471), cifra a partir de la que el BCRA debería intervenir de forma directa para regular la cotización. Sobre el final de la rueda, en embargo, redujo $40 su incremento para cerrar a $1425.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en promedio a $1.867. Y los dólares financieros, con muchos altibajos durante la mañana, se ubican en $1.429 (MEP) y 1.436 (CCL).

El dólar sigue preocupando ya que se acerca al tope de la banda que fijo el Banco Central.

El dólar blue también sube

El dólar blue, con más consultas que transacciones según los financistas de las cuevas de referencia, hoy martes 9 de septiembre sube $10 y cotiza a $1.380 para la compra y $1.395 para la venta. De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,5%).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a intervenir, desde la semana pasada, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a través de la venta de los dólares que el Tesoro tiene depositados en su cuenta y con los últimos movimientos, las reservas del BCRA quedaron este lunes en U$S40.541 millones.

