Reapareció la ex monja Kumiko Kosaka, absuelta en el caso Próvolo 2: "El juicio arruinó mi vida"

Embed - CASO PRÓVOLO 2- Kumiko Kosaka (2025)

Próvolo 2: "Acusaciones con pruebas de baja calidad"

El juicio por el caso Próvolo 2 se realizó a puertas cerradas por tratarse de delitos de instancia privada.

Duró 2 años y 6 meses y comenzó varias semanas después de lo previsto por cambios en el tribunal: el juez Horacio Cadile fue apartado por una cadena de chats con colegas que la religiosa consideró ofensivos, tras lo cual lo demandó junto con el Estado.

Kumiko Kosaka y las demás mujeres habían sido denunciadas y acusadas de delitos sexuales en perjuicio de alumnos hipoacúsicos.

El caso está en apelación en la Suprema Corte de Justicia, donde la Fiscalía de Delitos Sexuales y los denunciantes y familiares protestaron el fallo absolutorio del tribunal integrado por Gabriela Urciolo, Belén Salido y Belén Renna, que cuestionó la "baja calidad" de las pruebas acusatorias.

provolo monja kumiko inocentes.jpg Ocho de las 9 mujeres juzgadas, absueltas y liberadas en 2023 tras el juicio Próvolo 2 por delitos sexuales. Kumiko Kosaka (en el extremo derecho) reapareció oúblicamente en un video.

En diciembre de 2023, los supremos María Teresa Day y Julio Gómez y la camarista civil Silvina Miquel (intervino como subrogante) decidieron que el planteo no será resuelto por los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia como pretendieron los demandantes sino por un Tribunal.

Kumiko Kosaka tras el caso Próvolo 2

Kumiko Kosaka, nacida en la ciudad Okasaki-Shi, dejó los hábitos religiosos tras haber sido absuelta y liberada y luego de analizar y decidir cómo seguiría su vida desde entonces.

Hoy vive en Buenos Aires con familiares directos.

Con motivo de la presentación del libro "Por las fronteras de la ley", Kumiko Kosaka le envió a Carlos Varela Álvarez el video que fue reproducido junto con testimonios de otros representados por el abogado en procesos penales, como las madres del desaparecido Cristian Guardati (1992) y del estudiante bonaerense Sebastián Bordón, asesinado por policías en 1997 en San Rafael.

"Si las personas que me denunciaron hubiesen dicho la verdad desde el comienzo, el juicio no habría existido", dijo la mujer.