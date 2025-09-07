El abogado Varela Álvarez escribió sus casos judiciales más resonantes: de Guardati a Luis Lobos

Como Jorge Cardozo, quien integró en los ´90, la comisión ad hoc de abogados que determinó que Guardati, Garrido y Baigorria desaparecieron a manos de la Policía llevando el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado nacional fue condenado pero la búsqueda sigue, desde 2017 en la Justicia Federal, donde se desarrollan audiencias tras detenciones de expolicías.

Testimonios que acompañaron al abogado Varela Álvarez

Dio la nota Hilda Lavizzari, madre del desaparecido en democracia Cristian Guardati, quien sigue buscando a su hijo con la misma enjundia del primer día y con el patrocinio jurídico y el acompañamiento del letrado Varela Álvarez desde 1992.

Hilda Lavizzari, la madre de Cristian Guardati, desaparecido en Mza en 1992. Fotos de Cristian Lozano (8).jpeg Foto: UNO / Cristián Lozano

Sorprendió, además, la reaparición pública, también en video, de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, absueltas y liberadas en 2023 con otras 7 mujeres, tras ser juzgadas por delitos sexuales a hipoacúsicos en el denominado caso Próvolo II.

Entre los presentes se vio a Alberto Flamarique, absuelto tras ser representado por Varela Álvarez en el caso político-judicial conocido como de las coimas en el Senado en la gestión De la Rúa en 2001.

La presentación de la obra literaria "Por las fronteras de la ley" contó con el trabajo artístico de Andrés Casciani, que ilustró a protagonistas de resonantes casos judiciales, muchos de los cuales llegaron a los Tribunales internacionales.

Entre otros, Cristian Guardati, Raúl Garrido y Adolfo Baigorria (desaparecidos en 1990 tras ser detenidos en el Parque San Martín), Marita Verón (secuestrada y desaparecida en Tucumán en 2002) y Sebastián Bordón (asesinado por policías en 1997 en San Rafael).

garrido baigorria h En el libro del abogado Varela Álvarez se trata, entre otros, el caso de los desaparecidos Garrido y Baigorria, en 1990.

Hubo música gracia a la guitarra y a la voz del abogado Ignacio Boulin y palabras del senador Marcelino Iglesias, promotor de la declaración de interés del libro de Varela Álvarez.

El legislador y el letrado fueron parte de la acción judicial que derivó en la investigación, juzgamiento y condena por uno de los casos de corrupción en la función pública más impactantes de Mendoza que tuvo como protagonistas excluyentes al ex intendente peronista de Guaymallén Luis Lobos, la esposa -Claudia Sgró- y la suegra del primero: María Elena Fernández.