Alberto Flamarique: "Tras la muerte del Chueco Mazzón, el PJ se fragmentó y no logra salir"

imagen.png Alberto Flamarique, ex dirigente del PJ mendocino, tiene 73 años.

► TE PUEDE INTERESAR: Juan Grabois y el arte de hacer ruido para quedar posicionado en la política

Alberto Flamarique siempre estuvo porque nunca se fue

Para el gran público, Alberto Flamarique desapareció de la escena después de "ese asunto oficial" que es y será parte de la historia argentina. Sin embargo, la esposa, Cristina Zuccardi -ex dirigenta peronista de Mendoza y ex legisladora nacional que volvió al ruedo para ir al Parlasur- reveló que él nunca dejó la política. "Es cierto", admite Flamarique, quien se dedica a asesorar.

- ¿Cómo se hace política hoy?

- Hoy, la política se juega en otra cancha, en otra situación, donde los medios de comunicación, el rol de la comunicación, el rol de la síntesis y la espontaneidad llevan todo a otro nivel. En mi época, llegaba un cristiano de Buenos Aires y se lo esperaba porque el tipo traía una idea, te dejaba algo, vos ibas en la búsqueda de un concepto nuevo. Eso era una simbiosis entre expositor y participantes.

- ¿Por qué este cambio?

- Porque quizá antes las distancias en todo sentido nos ponían de acuerdo en que venía un cristiano y era como ¡wow! y hoy estamos tan cerca en todo sentido. Estamos instantáneamente comunicados como decir, ah no, esto ya lo sé, ya lo supe, ya me lo dijeron. Antes había un centro de pensamiento en la Córdoba Antigua, la Universidad de Córdoba, el valor de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Potosí, o sea, eran centros, lo académico, lo intelectual, lo razonado y profundo. Ya esto ya es más líquido: esta es la conciencia líquida, que es tan líquida que en el accionar es una cosa muy distinta al accionar de mi generación.

imagen.png Alberto Flamarique.

- ¿Y a partir de cuándo?

- Mucho tiempo. Nosotros fuimos los culpables en la Argentina de incorporar el valor de darle sentido a lo simbólico de los medios. Hacia el final de la gestión de (Raúl) Alfonsín o en la etapa de Menem, de esa etapa política y de esos cambios y esas transformaciones. Chacho (Álvarez) fue de ese grupo del denuncialismo como vector, un fenómeno de minoría intensa. Y esas minorías intensas, si bien no tienen el número, predeterminan o forman parte de la volatilidad de la política.

"Eso estuvo en la génesis del Frepaso y de lo que fue la alianza Pilo Bordón-Chacho Álvarez" "Eso estuvo en la génesis del Frepaso y de lo que fue la alianza Pilo Bordón-Chacho Álvarez"

► TE PUEDE INTERESAR: Juan Grabois y el arte de hacer ruido para quedar posicionado en la política

Alberto Flamarique vía Pichetto

Cristina Zuccardi es candidata al Parlasur por el larretismo y Flamarique apoya al jefe de CABA como precandidato a Presidente de la Nación para el 13 de agosto. Incluso por sobre Sergio Massa en las presidenciales. Miguel Pichetto es el punto de contacto.

"El consenso es lo propicio para este momento del país. Estamos en un cañaveral y hay que encontrar un sendero para salir desde lo colectivo" "El consenso es lo propicio para este momento del país. Estamos en un cañaveral y hay que encontrar un sendero para salir desde lo colectivo"

"Estamos construyendo un espacio político con gente joven y mi rol es apostar desde el análisis político" "Estamos construyendo un espacio político con gente joven y mi rol es apostar desde el análisis político"

- ¿Por qué el peronismo mendocino sigue en caída libre hace varios años?

- Por la contradicción de la provincia de no poder reelegir gobernador y de poder reelegir intendentes indefinidamente, lo que genera sistemas feudales muy fuertes. Sobre eso, El Chueco Mazzón no pudo alumbrar la continuidad de su ausencia: dejó muchos caciques -unos mejores que otros- pero sin visión de mediano y largo plazo. Las últimas gestiones peronistas dejaron la vara muy baja, aunque debo reconocer que Alfredo Cornejo ha hecho un buen trabajo.

- ¿A qué gestiones peronistas se refiere?

- A las de Celso Jaque y Paco Pérez.

"Mazzón fue el último gran conductor del peronismo de Mendoza. Después de él vino la fragmentación de la que no se puede salir" "Mazzón fue el último gran conductor del peronismo de Mendoza. Después de él vino la fragmentación de la que no se puede salir"

Juan Carlos Mazzón, superoperador kirchnerista. El Chueco Mazzón, operador peronista.

El juicio por los sobornos que "no existieron" y la caída de De La Rúa

Alberto Flamarique sabe que la crisis que explotó en 2001 y que había comenzado un año antes con la renuncia de Chacho Álvarez, le dejó una marca a fuego que lo acompañará hasta el final de sus días.

imagen.png Chacho Alvarez renunció el 8 de octubre de 2000, a diez meses de haber asumido la vicepresidencia de la Nación en nombre de la Alianza.

A él se le atribuyó la frase "para los legisladores tengo la Banelco" cuando ejercía el rol de Ministro de Trabajo de la Nación y el sindicalismo, encarnado ya por Hugo Moyano, rechazaba una ley de reforma laboral.

imagen.png Alberto Flamarique cuando era ministro de Fernando de la Rúa.

Poco después, la dimisión del vicepresidente Álvarez encendió la luz de alerta y la gestión delarruista comenzó a languidecer por las sospechas de corrupción y una crisis política y financiera galopante, que en diciembre de 2001 tuvo al país con los ahorros atrapados en los bancos, saqueos, represión y muertos.

Esas hojas impresas que Flamarique trajo a la entrevista con Diario UNO y que en el costado izquierdo tienen impresa la leyenda "Uso oficial" tienen membrete del Poder Judicial de la Nación y son como una especie de "libre de deuda".

A través de 19 carillas contienen una síntesis de los principales fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral Federal 3 que en diciembre de 2013 lo absolvió, junto con De la Rúa y otros dirigentes -en su mayoría legisladores nacionales- de lo que se conoció como el escándalo de los sobornos en el Senado de la Nación. El radical mendocino José Genoud (fallecido en 2008 por mano propia) fue uno de los implicados en el 2000 hasta que se conoció la sentencia judicial de 2013.

Según la denuncia de Mario Pontaquarto, quien ofició de arrepentido, el Gobierno de la Alianza pagó $5 millones que sacó de las arcas de la SIDE a legisladores para conseguir la aprobación de la reforma laboral.

Sin embargo, 13 años después, el Tribunal Oral Federal 3 consideró que esos hechos "no existieron".

imagen.png Alberto Flamarique.

Textuales de la Justicia federal

"No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno" "No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno"

"No existió una reunión entre (Fernando) De Santibañes (entonces jefe de la SIDE) y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 para convenir la entrega del dinero" "No existió una reunión entre (Fernando) De Santibañes (entonces jefe de la SIDE) y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 para convenir la entrega del dinero"

"La única fuente de esta disparatada versión, construida sobre la base de un anónimo difamatorio que circulara en el Senado de la Nación en agosto de 2000, y que el ex videpresidente Carlos Alberto Álvarez difundió en una reunión de autoridades de bloque, son las inconsistentes y autocontradictorios dichos de Pontaquarto, que no resisten el cedaz de la sana crítica racional y de la prueba" "La única fuente de esta disparatada versión, construida sobre la base de un anónimo difamatorio que circulara en el Senado de la Nación en agosto de 2000, y que el ex videpresidente Carlos Alberto Álvarez difundió en una reunión de autoridades de bloque, son las inconsistentes y autocontradictorios dichos de Pontaquarto, que no resisten el cedaz de la sana crítica racional y de la prueba"

imagen.png Alberto Flamarique participa de un espacio político que apoya a Larreta.

El presente

Los años pasaron y aunque nunca dejó de estar en política, Flamarique se dedica a la actividad privada. Es director ejecutivo de Cimalco Neuquén SA (materiales para la construcción).

Que una madrugada se despertaran, sobresaltados -él y su esposa- y advirtieran la presencia de un ladrón en la casa del barrio Arizu fue suficiente para que se mudaran a un departamento sobre la calle Belgrano. "Acá hay varios cafés y ni saco el auto", confiesa mientras el fotógrafo lo captura con unas imágenes en la zona del Metrotranvía.

Entonces, la crisis del 2001, es decir "ese asunto", vuelve a ser tema de conversación. Insoslayable. Y él lo sabe.

- ¿Vio la serie Diciembre, 2001 que recrea aquel tramo de la historia de la que usted fue parte?

- No. ¿Dónde la dan? -suelta Flamarique con desinterés.

Después, se acerca a la caja, paga por los cafés y el agua, se despide y enfila para la calle Belgrano para seguir con sus asuntos siempre vinculados a la política. Como siempre.

► TE PUEDE INTERESAR: Martín Llaryora, el cordobés de apellido difícil que se las trae con sus "pituquitos de Recoleta"