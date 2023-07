Cristina Zuccardi volvió a la política tras 20 años de retiro voluntario para ir al Parlasur

Alberto Flamarique, su esposo, quien fue funcionario de Fernando de la Rúa y cuyos dichos sobre "la Banelco para los senadores" significaron el comienzo de la crisis de 2001, sigue haciendo política.

imagen.png Cristina Zuccardi en una de las pocas fotos de hoy que circulan.

Pasó el tiempo pero Zuccardi, quien fue funcionaria y legisladora provincial y legisladora en el Congreso, tiene el mismo ímpetu de siempre. Se le nota en la voz. Confiesa que tiene muy poco trato con quien fuera su padrino político: El Pilo José Octavio Bordón. Con los demás integrantes de aquella histórica "Naranja peronista" no habla desde hace años, en referencia al Rolo Gabrielli y a Arturo Lafalla.

Se dedicó a la actividad privada

Cuenta Cristina Zuccardi que durante más de 20 años se dedicó a la actividad privada vinculada a los premoldeados de hormigón con uno de sus hijos, en Neuquén; adonde viajó en colectivo por más de una década.

- ¿Cómo es esta nueva etapa?

- Me produce mucha frustración la tremenda descalificación que hay hacia la actividad política. Para mí, la política siempre fue una causa que abracé con alma, vida y vocación. Por la justicia social, la igualdad y la equidad, derechos que no estaban representados. Trabajé mucho en su momento por el cupo electoral femenino. Hoy, hay una ley de paridad y no lo puedo creer.

"Fui senadora provincial en 1983 y sobre el total de la lista éramos dos mujeres" "Fui senadora provincial en 1983 y sobre el total de la lista éramos dos mujeres"

Fue diputada nacional dos veces, la segunda de la mano de la Alianza.

Zuccardi dejó huella importante: fue una de las primeras mendocinas que se ocupó de instalar la necesidad de contar con políticas de género en Mendoza. "Hablábamos de la prevención del embarazo adolescente y salud reproductiva; el tema derechos sexuales ni existía".

"Cuando asumió Bordón me dijo que no podía ofrecerme ningún cargo pero que necesitaba que trabajara el tema Mujeres. Me puso como asesora y yo le pedí poder articular políticas con todos los ministerios. Ni despacho tenía" "Cuando asumió Bordón me dijo que no podía ofrecerme ningún cargo pero que necesitaba que trabajara el tema Mujeres. Me puso como asesora y yo le pedí poder articular políticas con todos los ministerios. Ni despacho tenía"

Alberto Flamarique: ministro de De la Rúa y "la Banelco"

- ¿Tu esposo te acompaña?

- Sí. Alberto nunca detuvo su actividad política. Lo buscan todos los dirigentes nacionales... Conversan con él.

- ¿Viste la serie Diciembre 2001, que evoca la caída de Fernando de la Rúa y aquellos tiempos graves del país?

- No la he visto.

imagen.png Diciembre 2001, la serie argentina que recrea la caída de De La Rúa y del Gobierno de la Alianza y una gravísima página del país.

- ¿Qué pensás hoy de aquellos días?

- Es un tema que merece mucha reflexión y que demostró que los cambios deben ser a largo plazo y construir los consensos para que los cambios perduren; que no es cuestión de empujar y hacerlos: hay que construir un tejido que sostenga las decisiones de Gobierno. Yo viví en el Congreso esa época de la Alianza y eso no existía, más allá de la situación global y de las características personales de De la Rúa.

"Es estratégico construir acuerdos y consensos, pero en los últimos tiempos la política es confrontación y agrandar las diferencias. ¿Cómo se puede tener una sociedad con la mitad de la gente pobre? Es insostenible" "Es estratégico construir acuerdos y consensos, pero en los últimos tiempos la política es confrontación y agrandar las diferencias. ¿Cómo se puede tener una sociedad con la mitad de la gente pobre? Es insostenible"

- ¿El kircherismo está terminado?

- Sí. Creo que pronto comenzará un nuevo ciclo. Espero que la sociedad argentina tenga la madurez suficiente para entender que institucionalmente podamos ser superiores y sostenidas en el tiempo.

