Luis Petri anticipó una reforma educativa y laboral si Patricia Bullrich es Presidenta

Bullrich y Petri están en la recta final de la campaña hacia las PASO nacionales del 13 de agosto, donde se medirán, en la interna de Juntos por el Cambio, con una dupla que se presenta como más dialoguista: la de Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y Gerardo Morales (UCR).

Luis Petri junto a su entorno, tras conocer los sorprendentes resultados que consiguió en las PASO para la gobernación de Mendoza.

Lo que planean Petri y Bullrich para el sistema educativo

El dirigente radical -que en junio hizo una sorprendente elección como precandidato a la gobernación de Mendoza- contó que junto a Bullrich preparan un proyecto de ley para declarar a la educación "servicio esencial", de forma que no puedan interrumpirse las clases por medidas gremiales.

"El Consejo Federal de Educación estableció un piso mínimo de 190 días de clases. Algunas jurisdicciones, como Mendoza, plantearon tener algunos más. Pero lo cierto es que en la gran mayoría de las provincias esos días no se cumplen porque hay paros que realizan los sindicatos y en definitiva no tienen en cuenta el interés superior del niño", señaló el exlegislador.

Petri enfatizó que el proyecto legislativo apunta a "garantizar el derecho a la protesta, al tiempo que se garantiza también que no se interrumpa la prestación del servicio, tal como ocurre con los hospitales, donde existen las guardias mínimas. De este modo se lograría que los chicos puedan estar siempre en la escuela".

El radical analizó la brecha que existe entre el sistema educativo y el mundo laboral. "Hoy el 50% de los chicos no termina la secundaria. Eso plantea dificultades a la hora de incorporarlos al mercado del trabajo. Y al pibe que no concluye la escuela lo estamos mutilando laboralmente, porque tendrá menos oportunidades de conseguir un empleo registrado y bien remunerado y quizá hasta tenga que recurrir al Estado para que lo asista con un plan social", marcó.

Y agregó: "Por eso la idea es garantizar que haya clases y que haya terminalidad educativa, teniendo en cuenta que nuestra educación secundaria es obligatoria".

A diferencia de otras cifras que se vienen tirando "a la bartola" durante esta campaña 2023, las que compartió Petri esta vez tienen sustento real. En el resumen ejecutivo del Informe Nacional de Resultados Educativos editado en 2022 por la Nación, se consigna que "hacia el 2019 la tasa de egreso del secundario (indicador que incluye a quienes pueden haber repetido una o más veces en el curso del nivel) era del 54%; y la tasa de egreso a término u oportuna (sin mediar repeticiones) era de sólo el 29%".

"Sabemos que los chicos abandonan la escuela entre el segundo y el tercer año -retomó el entrevistado-. Ahí es donde tenemos que reforzar los planes, ver por qué están faltando y si los padres no están incumpliendo con sus obligaciones. La Asignación Universal, sin ir más lejos, plantea la obligación de enviar a los chicos a la escuela, y eso no se controla porque no se cruzan las bases de datos que existen entre ANSES y las direcciones generales de escuelas de las provincias".

En cuanto a la experiencia mendocina, Petri aseveró que en un eventual gobierno de Bullrich se aplicaría el sistema GEM al resto de las provincias y también el ítem aula, que "debe ser perfeccionado y tiene que convertirse en un estímulo, no un castigo, sabiendo siempre que no puede ser el eje de una política educativa".

Reforma laboral

En relación a las leyes laborales, Petri afirmó que es necesario actualizarlas e introdujo ciertos matices.

"Nadie está diciendo que no tiene que haber indemnizaciones. Eso está fuera de duda. A los trabajadores que están registrados nadie les va a quitar sus derechos. Lo que hay que considerar es cómo logramos incorporar a esos 6 millones de argentinos que están en negro y muchas veces sin ningún tipo de protección", dijo.

En suma, el precandidato a la vicepresidencia admitió que se está diseñando una reforma laboral, aunque prometió que no perjudicará a aquellos que hoy sí tienen un empleo en blanco.

Luis Petri junto a Alfredo Cornejo.

La relación con Cornejo

Una de las grandes incógnitas en las futuras elecciones generales de Mendoza es si la gran cantidad de votos que cosechó Petri en las primarias (el 40% de los que fueron a Cambia Mendoza) se trasladarán o no a quien ganó la interna, el senador nacional y exgobernador Alfredo Cornejo.

Petri cree que en buena medida será así. "Buscamos es fortalecer el espacio y que nuestras propuestas sean escuchadas, y es lo que está sucediendo", argumentó.

Y concluyó: "La mayoría de los que me eligieron en las PASO de la provincia son votantes de Cambia Mendoza, aunque quieren modificar algunas cosas. Y estoy seguro de que muchos de ellos van a seguir apoyando a CM porque enfrente está el populismo".