Alfredo Cornejo presentó a Mendoza en Londres como un destino seguro para inversiones financieras y mineras

Embed - Mendoza promociona en el mundo su potencial productivo, energético y minero

Reunión cumbre en la Bolsa de Valores de Londres

La agenda comenzó con un encuentro clave con Tom Attenborough, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de la London Stock Exchange.

El foco en el que hizo hincapié Cornejo fue en la oportunidad de explorar vías de financiamiento para proyectos de minería y energía.

alfredo cornejo en londres2 El gobernador Alfredo Cornejo en la Bolsa de Valores de Londres. Foto: Gobierno de Mendoza

Como "proyecto estrella", Cornejo presentó PSJ Cobre Mendocino (San Jorge), una iniciativa que demanda más de 600 millones de dólares y ya ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), asegurando estabilidad fiscal por 30 años. Se estima que comenzará a producir cobre entre fines de 2027 y principios de 2028, utilizando tecnologías sustentables (sin cianuro y con bajo consumo de agua).

En cuanto a minería y petróleo se destacaron los más de 70 proyectos de exploración aprobados en la provincia y el potencial de la lengua norte de Vaca Muerta, donde se proyectan cinco perforaciones simultáneas junto a YPF.

Disertación ante fondos globales en la Residencia Oficial

Acompañado por la embajadora Mariana Plaza y el presidente de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), Javier Álvarez, el mandatario expuso ante unos 30 referentes de las principales gestoras de activos del mundo, como HSBC Asset Management, Amundi, Barclays, Rokos Capital y Pictet, entre otros.

alfredo cornejo en londres1 Una de las reuniones de la comitiva mendocina en Londres. Foto: Gobierno de Mendoza

En este ámbito, Cornejo basó su discurso en las reformas estructurales de Mendoza:

Orden fiscal y previsibilidad: subrayó que la provincia no ha tenido déficit en la última década, cuenta con superávit y no ha entrado en default en los últimos 40 años. Además, remarcó la refinanciación de sus compromisos financieros hasta 2029.

subrayó que la provincia no ha tenido déficit en la última década, cuenta con superávit y no ha entrado en default en los últimos 40 años. Además, remarcó la refinanciación de sus compromisos financieros hasta 2029. Seguridad jurídica y clima de negocios: destacó la reducción de más de 50% en la litigiosidad laboral desde 2017 gracias a reformas procesales, y la política de baja de impuestos provinciales, apuntando a la eliminación del impuesto de Sellos.

destacó la reducción de más de 50% en la litigiosidad laboral desde 2017 gracias a reformas procesales, y la política de baja de impuestos provinciales, apuntando a la eliminación del impuesto de Sellos. Matriz diversificada: detalló el auge del turismo de alta gama (con 14 nuevos hoteles en dos años) y el liderazgo en energías renovables, donde 60,9% de la potencia instalada de la provincia proviene de fuentes limpias.

Como balance de la misión este lunes según informaron desde el Gobierno, los inversores británicos mostraron un "interés muy concreto" por los minerales críticos y la seguridad energética, validando las reformas institucionales y el potencial técnico presentado por Mendoza.