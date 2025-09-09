La Justicia Federal suspendió los 49 despidos en el INV que había decidido Luis Caputo

INV cerrado por duelo- portada A raíz de la muerte del trabajador, las autoridades del INV decidieron cerrar el organismo por duelo esta mañana

Qué se espera luego de la decisión de la Justicia Federal

Luego de admitir la medida cautelar solicitada por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el juez federal mendocino debe ahora resolver la "cuestión de fondo": la inconstitucionalidad de los pases a disponibilidad de Caputo, considerados por el gremio violatorios del derecho laboral y del estatuto del empleado público.

Para Mariano Lucero, delegado de ATE en el INV, "si bien este fallo devuelve algo de tranquilidad a los trabajadores, resta esperar una notificación que confirme la suspensión de los pases a disponibilidad, tal como lo hicieron cuando los comunicaron".

Los "palos" de ATE a Caputo tras el fallo de la Justicia

Luego de que el Congreso vetara el polémico decreto que establecía la reestructuración de organismos estatales como el INTA y el INV, los delegados de ATE confirmaron la presentación de una cautelar el 26 de agosto en defensa de los trabajadores. Esto es, frenar los 49 despidos.

“En la Justicia le estamos ganando por goleada”, le espetó Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, al presidente Javier Milei a través de su cuenta de X, al conocer el fallo de la Justicia Federal.

“¿Qué pasó con su ministro, ‘el coloso’? Al final, me parece que dilapidó las facultades delegadas. A Caputo no le sirvió de nada hacerse el pícaro después de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación e insistir con los pases a disponibilidad", agregó Aguiar.

La referencia es a las notificaciones que vía correo el Ministerio de Economía había empezado a enviar a los trabajadores del INV recién terminada la sesión de Diputados que vetó el decreto y su respectiva resolución.

Y aunque en rigor se trata de una suspensión y no derogación del decreto que avalaba los despidos, para rematar el líder de ATE soltó: "Aunque ya te van a notificar, te lo adelanto yo: ¡Quedaron sin efecto!”.

Por otra parte, el juez Quirós sostuvo que, en relación a los Decretos de Necesidad y Urgencia que el gobierno nacional formuló para alterar la estructura del organismo, "se torna abstracto el análisis de constitucionalidad o convencionalidad pretendido, respecto de los decretos 462/2025 y 585/2025”.