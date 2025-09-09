Inicio Economía INV
Otro revés para el gobierno

La Justicia Federal suspendió los 49 despidos en el INV que había decidido Luis Caputo

El fallo ordena a Caputo "abstenerse" de cualquier medida de ajuste en el INV. La reacción de ATE a la decisión de la Justicia Federal de suspender los despidos

Miguel Ángel Flores
Los trabajadores del INV despejan la incertidumbre tras el fallo de la Justicia Federal que suspende los despidos que había notificado Luis Caputo.

La Justicia Federal de Mendoza suspendió los pases a disponibilidad de 49 empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que habían sido notificados por el gobierno nacional. Una medida del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo que significaba despidos a plazo, con indemnizaciones recién a partir del 2026.

Así lo decidió el titular del Juzgado Federal N°2 de Mendoza, Pablo Quirós. El magistrado suspendió la Resolución N° 1240/25 firmada por Caputo, y le ordenó abstenerse de realizar "cualquier acto administrativo” que derive de la norma suspendida incluyendo cesantías del personal, reubicación de trabajadores o eliminación de estructuras.

El fallo de Quirós se conoce una semana después de que el gobierno de Javier Milei diera marcha atrás con la reeestructuración de los organismos, que abarcaba quitarles su autarquía. Una medida de la que derivó el pase a disponibilidad de 49 trabajadores del INV y otros 380 del INTA.

INV cerrado por duelo- portada
A raíz de la muerte del trabajador, las autoridades del INV decidieron cerrar el organismo por duelo esta mañana

Qué se espera luego de la decisión de la Justicia Federal

Luego de admitir la medida cautelar solicitada por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el juez federal mendocino debe ahora resolver la "cuestión de fondo": la inconstitucionalidad de los pases a disponibilidad de Caputo, considerados por el gremio violatorios del derecho laboral y del estatuto del empleado público.

image

Para Mariano Lucero, delegado de ATE en el INV, "si bien este fallo devuelve algo de tranquilidad a los trabajadores, resta esperar una notificación que confirme la suspensión de los pases a disponibilidad, tal como lo hicieron cuando los comunicaron".

Los "palos" de ATE a Caputo tras el fallo de la Justicia

Luego de que el Congreso vetara el polémico decreto que establecía la reestructuración de organismos estatales como el INTA y el INV, los delegados de ATE confirmaron la presentación de una cautelar el 26 de agosto en defensa de los trabajadores. Esto es, frenar los 49 despidos.

“En la Justicia le estamos ganando por goleada”, le espetó Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, al presidente Javier Milei a través de su cuenta de X, al conocer el fallo de la Justicia Federal.

“¿Qué pasó con su ministro, ‘el coloso’? Al final, me parece que dilapidó las facultades delegadas. A Caputo no le sirvió de nada hacerse el pícaro después de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación e insistir con los pases a disponibilidad", agregó Aguiar.

La referencia es a las notificaciones que vía correo el Ministerio de Economía había empezado a enviar a los trabajadores del INV recién terminada la sesión de Diputados que vetó el decreto y su respectiva resolución.

Y aunque en rigor se trata de una suspensión y no derogación del decreto que avalaba los despidos, para rematar el líder de ATE soltó: "Aunque ya te van a notificar, te lo adelanto yo: ¡Quedaron sin efecto!”.

Por otra parte, el juez Quirós sostuvo que, en relación a los Decretos de Necesidad y Urgencia que el gobierno nacional formuló para alterar la estructura del organismo, "se torna abstracto el análisis de constitucionalidad o convencionalidad pretendido, respecto de los decretos 462/2025 y 585/2025”.

