Murió un empleado del INV y se decretó duelo en el organismo

inv duelo El cartel que se colocó este miércoles en el frente del INV tras la muerte de un empleado de 62 años. Foto: gentileza

Si bien minutos después del hecho una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se hizo presente para asistirlo, fue en vano. Y hasta entrada la tarde todavía personal de la Policía Científica intentaba reconstruir las circunstancias de la muerte.

Hora complicadas en el INV

El hecho ocurrió luego de una reunión entre los empleados y el vicepresidente del INV, Abel Chiconi.

La reunión terminó con el compromiso del vice del INV de volver a encontrarse el viernes 22 con los trabajadores para intentar despejar la incertidumbre sobre el futuro de los puestos laborales.

El día del nuevo encuentro no es casual, ya que el jueves 21 debe tratarse en la Cámara de Senadores la derogación del decreto 462. Justamente la norma que dispone el cierre y achicamiento de distintos organismos estatales, entre ellos el INV.