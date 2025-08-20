Quini 6: los números ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto de 2025.

05 - 14 - 16 - 18 - 32 - 42

LA SEGUNDA

08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44

REVANCHA

10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44

SIEMPRE SALE

27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 44

POZO EXTRA

05 - 08 - 10 - 14 - 16 - 18 - 23 - 24 - 32 - 34 - 38 - 42 - 44

Ganadores de los sorteos del Quini 6

TRADICIONAL 6 aciertos, 1 GANADOR $1.514.811.387,60 (Apostador de Trelew, Provincia de Chubut)

TRADICIONAL 5 aciertos, 56 ganadores $395.479,93

TRADICIONAL 4 aciertos, 2.368 ganadores $2.805,77

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.829.167.981

SEGUNDA 5 aciertos, 10 ganadores $2.214.687,60

SEGUNDA 4 aciertos, 615 ganadores $10.803,35

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $836.517.823

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 11 ganadores $18.052.941,27

POZO EXTRA 6 aciertos, 386 ganadores $272.020,73

►TE PUEDE INTERESAR: Cuáles son los números del Quini 6 que siempre salen, según la Inteligencia Artificial

►TE PUEDE INTERESAR: Quini 6: los números ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto de 2025

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15