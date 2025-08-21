Estas son las efemérides de este jueves 21 de agosto: un día como hoy...

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo: el 19 de diciembre de 2017, la Asamblea General de la ONU, decidió conmemorar cada 21 de agosto este día a raíz de la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo.

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo La promoción y protección de los derechos humanos y el Estado de derecho, tanto a nivel nacional como internacional, son esenciales para prevenir y combatir el terrorismo

El principal objetivo de esta fecha es ofrecer apoyo e información tanto a las víctimas, como a los familiares de aquellos que murieron, para mitigar su dolor y que vean que el mundo y sobre todo las organizaciones competentes están poniendo todo el esfuerzo para capturar a los responsables e impedir que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir.

Día Mundial del Síndrome DYRK 1A: en cuando a enfermedades raras, el Síndrome DYRK 1A está catalogado como ultra raro, y diversas asociaciones de pacientes y agrupaciones de médicos y genetistas han impulsado la celebración de su día mundial. Por ello, el 21 de agosto se celebra el Día Mundial del Síndrome DYRK 1A.

Este síndrome representa un conjunto de síntomas relacionados con una mutación puntual del gen DYRK 1A. Se caracteriza por una discapacidad intelectual que incluye un deterioro del desarrollo del habla, un trastorno del espectro autista que incluye problemas de conducta ansiosa y/o estereotípica y microcefalia, así como alteraciones alimentarias, rasgos faciales característicos, retraso psicomotor, epilepsia y otros síntomas graves.

robo de la mona lisa Hace 110 años la Mona Lisa volvió a su hogar en el Museo del Louvre en París, luego de estar ausente durante dos años. El robo de esta obra maestra solidificó su estatus como la más famosa del mundo