Día Mundial del Mosquito: El 20 de agosto se celebra el Día Mundial de los Mosquitos en memoria del doctor británico Sir Ronald Ross, que descubrió que los mosquitos hembra son los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. Fue el 20 de agosto de 1897 cuando este médico inglés descubrió la relación entre la transmisión de la enfermedad de la malaria y la picadura de los mosquitos hembra.

Día Mundial de las Patatas Fritas: ¿Quién no ama las papas fritas, no? Pues, quien las ama, hoy está de suerte. El 20 de agosto se celebra el Día Mundial de las Patatas Fritas, uno de los snacks más deliciosos y populares en todo el mundo. Solas, con kétchup o cualquier otro aderezo, las patatas fritas son el mejor acompañante y el complemento ideal de las comidas ¡Toda una delicia!

Cuáles son las efemérides de este miércoles 20 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

20 de agosto de 1920: empieza a emitir la primera radio comercial de la historia en Detroit, la 8MK.

20 de agosto de 1953: la Unión Soviética hace público que tiene posesión de la bomba de hidrógeno y que ha realizado pruebas satisfactorias.

20 de agosto de 1968: el ejército de la Unión Soviética y otros miembros del Pacto del Varsovia invaden Praga para poner fin a las protestas y revueltas que estaban sucediendo en Checoslovaquia contra el gobierno socialista, movimiento conocido como la Primavera de Praga.

20 de agosto de 1975: la NASA envía la sonda Viking 1 con destino a Marte para estudiar el planeta y realizar experimentos para detectar vida en la superficie marciana.

