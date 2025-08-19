Día martes. Nueve de la mañana. Pleno microcentro de Ciudad. Miles de personas trabajando, haciendo trámites y compras. Pero ni siquiera ese multitudinario contexto logró evitar que un vendedor ambulante cometa un abuso sexual a una mujer. Delante de los ojos de todos, la tocó en sus partes íntimas.
Condenaron a un vendedor ambulante que abusó sexualmente de una joven en pleno centro
El hombre de 44 años admitió haber cometido el abuso sexual y fue condenado a 9 meses de prisión en suspenso por lo que quedó libre. La víctima tiene 31 años