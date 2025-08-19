Condenaron a un vendedor ambulante que abusó sexualmente de una joven en pleno centro

Fue detenido en cuestión de segundos y ahora, algunos meses después, condenado por ese hecho. El episodio ocurrió el 13 de mayo pasado. Según relató la víctima, una mujer de 31 años, había salido del gimnasio y se dirigió hacia el local de la empresa telefónica Claro ubicado sobre avenida San Martín, a metros de la esquina con Garibaldi.

En ese trayecto fue abordada por un vendedor ambulante que le comenzó a hablar por detrás, pero como tenía colocados los auriculares no escuchó qué le decía. La víctima ingresó al local comercial y se dispuso a sacar un turno para ser atendida, mientras el sujeto continuaba detrás de ella. Le pidió que la deje de molestar, pero lejos de eso el abusador le tocó sus glúteos.