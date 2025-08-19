Inicio Judiciales Abuso sexual
Fallo judicial

Condenaron a un vendedor ambulante que abusó sexualmente de una joven en pleno centro

El hombre de 44 años admitió haber cometido el abuso sexual y fue condenado a 9 meses de prisión en suspenso por lo que quedó libre. La víctima tiene 31 años

Sebastián Salas
Walter Robles, condenado por el abuso sexual en pleno centro.

Día martes. Nueve de la mañana. Pleno microcentro de Ciudad. Miles de personas trabajando, haciendo trámites y compras. Pero ni siquiera ese multitudinario contexto logró evitar que un vendedor ambulante cometa un abuso sexual a una mujer. Delante de los ojos de todos, la tocó en sus partes íntimas.

Fue detenido en cuestión de segundos y ahora, algunos meses después, condenado por ese hecho. El episodio ocurrió el 13 de mayo pasado. Según relató la víctima, una mujer de 31 años, había salido del gimnasio y se dirigió hacia el local de la empresa telefónica Claro ubicado sobre avenida San Martín, a metros de la esquina con Garibaldi.

En ese trayecto fue abordada por un vendedor ambulante que le comenzó a hablar por detrás, pero como tenía colocados los auriculares no escuchó qué le decía. La víctima ingresó al local comercial y se dispuso a sacar un turno para ser atendida, mientras el sujeto continuaba detrás de ella. Le pidió que la deje de molestar, pero lejos de eso el abusador le tocó sus glúteos.

El lugar donde ocurri&oacute; el abuso sexual.

El lugar donde ocurrió el abuso sexual.

Detenido y ahora condenado por abuso sexual

Ante semejante situación, ocurrió lo que se podía prever: la mujer comenzó a gritar y el abusador escapó corriendo. Pero tuvo mala suerte, porque cuando salió del local en Ciudad se topó con dos efectivos policiales que patrullaban por la vereda y lo detuvieron prácticamente en el acto.

Desde entonces, Walter Ceferino Robles (44) se encontraba alojado en la penitenciaría, imputado por el delito de abuso sexual simple. Acorralado por las pruebas, ya que fue atrapado prácticamente infraganti, decidió pasar por un juicio abreviado donde fue condenado en los últimos días.

El vendedor ambulante admitió haber cometido el abuso a la mujer y recibió una sentencia de 9 meses de prisión en forma condicional, por lo que recuperó su libertad. Claro que para mantenerse en la calle deberá respetar ciertas reglas de conducta como una prohibición de acercamiento a la víctima, no volver a cometer nuevos delitos y realizar un tratamiento psicológico y psiquiátrico.

