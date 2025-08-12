Inicio Ovación Fútbol Alexis Zárate
En libertad

Alexis Zárate, en libertad condicional tras su condena por abuso, quiere reinsertarse en el fútbol argentino

Alexis Zárate, condenado a prisión por abuso sexual agravado a la novia de un ex compañero en Independiente, volvió a aparecer públicamente tras obtener la libertad condicional.

Por UNO
Zárate está en libertad condicional.

Zárate está en libertad condicional.

El futbolista Alexis Zárate, quien fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado a la novia de su ex compañero en Independiente, Martín Benítez volvió a aparecer públicamente tras obtener la libertad condicional y expresó su deseo de “reinsertarse al fútbol argentino”.

Según se determinó en el juicio oral, la pareja se quedó en el departamento del ex Temperley luego de salir a bailar a un boliche de Quilmes y, tras quedarse dormida, Zárate ingresó a la habitación y abusó de ella.

Zarate

Aun así, al no contar con antecedentes penales, el futbolista no había cumplido la pena de forma efectiva en un primer momento y quedó privado de su libertad recién cuando se dio la condena de primera instancia.

Zárate solicitó el beneficio a la libertad condicional en enero de 2025, algo que se dio recientemente, pero por buena conducta, luego de cumplir cinco años y un mes en prisión, confirmó ante el Show de Temperley que le resta un año y tres meses.

La trayectoria de Alexis Zárate

  • Independiente (2013-16) 18 partidos y un gol.
  • Temperley (2016-17) 31 partidos y dos goles.
  • Liepaja FC (Letonia) 2018: 3 partidos
  • Integró la Selección argentina Sub 15 y Sub 17 entre 2009 y 2011.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/909784800248172544&partner=&hide_thread=false

Alexis Zárate está cerca de recibirse de abogado

El futbolista contó que, en sus días en la cárcel, tuvo “la chance de estudiar abogacía y aprobar el 92 % de las materias” y expresó que pudo entrenar, lo cual se convirtió en uno de sus pasatiempos.

zarate 1

“A Temperley lo vi hermoso, cada día más lindo. Hoy trabajo en la fábrica de pastas de mi suegro y me entreno con la ilusión de volver a jugar y de reinsertarme en mi profesión”, declaró Zárate.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas