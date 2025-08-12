El futbolista Alexis Zárate, quien fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado a la novia de su ex compañero en Independiente, Martín Benítez volvió a aparecer públicamente tras obtener la libertad condicional y expresó su deseo de “reinsertarse al fútbol argentino”.
Alexis Zárate, en libertad condicional tras su condena por abuso, quiere reinsertarse en el fútbol argentino
Alexis Zárate, condenado a prisión por abuso sexual agravado a la novia de un ex compañero en Independiente, volvió a aparecer públicamente tras obtener la libertad condicional.