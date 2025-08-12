Alexis Zárate, en libertad condicional tras su condena por abuso, quiere reinsertarse en el fútbol argentino

Zárate solicitó el beneficio a la libertad condicional en enero de 2025, algo que se dio recientemente, pero por buena conducta, luego de cumplir cinco años y un mes en prisión, confirmó ante el Show de Temperley que le resta un año y tres meses.

La trayectoria de Alexis Zárate

Independiente (2013-16) 18 partidos y un gol.

Temperley (2016-17) 31 partidos y dos goles.

Liepaja FC (Letonia) 2018: 3 partidos

Integró la Selección argentina Sub 15 y Sub 17 entre 2009 y 2011.

El futbolista Alexis Zárate, culpable de abuso sexual: condenado a 6 años y medio de prisión. Así escuchó Giuliana la sentencia

Alexis Zárate está cerca de recibirse de abogado

El futbolista contó que, en sus días en la cárcel, tuvo “la chance de estudiar abogacía y aprobar el 92 % de las materias” y expresó que pudo entrenar, lo cual se convirtió en uno de sus pasatiempos.

“A Temperley lo vi hermoso, cada día más lindo. Hoy trabajo en la fábrica de pastas de mi suegro y me entreno con la ilusión de volver a jugar y de reinsertarme en mi profesión”, declaró Zárate.