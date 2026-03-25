Por qué los hinchas de Colapinto tendrán que trasnochar en el GP de Japón de F1: días y horarios

Se trata de una pista que es famosa por ser la única del calendario de la Máxima con un diseño en "ocho" (figure-eight), lo que significa que la pista se cruza a sí misma a través de un paso elevado.

Circuito de Suzuka - GP de Japón Así es la pista donde Colapinto correrá el fin de semana.

El próximo desafío de Franco Colapinto: el GP de Japón

El circuito de Suzuka representa una prueba de fuego para la eficiencia aerodinámica y la precisión que deberán tener los pilotos en el GP de Japón que se divide en tres sectores muy diferenciados: