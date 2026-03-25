Por qué los hinchas de Colapinto tendrán que trasnochar en el GP de Japón de F1: días y horarios

El desempeño de los pilotos de Alpine en China dejó grandes expectativas de cara al GP de Japón. Allí tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly buscarán volver a sumar puntos en el circuito de Suzuka, uno de los trazados más venerados por pilotos y aficionados de la Fórmula 1, que este fin de semana acogerá la tercera cita del Mundial.
Se trata de una pista que es famosa por ser la única del calendario de la Máxima con un diseño en "ocho" (figure-eight), lo que significa que la pista se cruza a sí misma a través de un paso elevado.
El próximo desafío de Franco Colapinto: el GP de Japón
El circuito de Suzuka representa una prueba de fuego para la eficiencia aerodinámica y la precisión que deberán tener los pilotos en el GP de Japón que se divide en tres sectores muy diferenciados:
Sector 1: el desafío de las "S": tras la rapidísima Curva 1 y 2, los pilotos entrarán en una secuencia encadenada de curvas a izquierda y derecha. Aquí, cualquier error en la trazada inicial arruina toda la secuencia. Es puro ritmo y apoyo aerodinámico.
Sector 2: técnica y compromiso Incluye las curvas Degner 1 y 2, nombres en honor al piloto Ernst Degner que se accidentó allí. Son curvas rápidas y estrechas con escapatorias de grava que no perdonan. Luego viene la Horquilla (Hairpin), el punto más lento del circuito (aprox. 60 km/h).
Sector 3: velocidad pura dominado por la mítica 130R, una curva a izquierdas que en 2026 se toma a fondo a casi 300 km/h, seguida de la Casio Chicane, el punto de adelantamiento más claro antes de la meta.
Además, Franco Colapinto tendrá que tener en cuenta una serie de aspectos muy importantes:
La clasificación: los especialistas indican que Suzuka es un circuito donde adelantar no siempre es sencillo. De esta manera, la clasificación puede ser clave.
Las curvas rápidas generan mucha carga lateral provocando mayor desgaste en las ruedas.
Alpine tendrá que planificar con exactitud cuál es el momento indicado para ingresar a boxes porque esa decisión será fundamental para el resultado final.
La lluvia en Japón y en el circuito pueden hacerse presente en cualquier momento alterando todo lo planificado.
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