"Te quiero mucho mami": el emotivo posteo de Juan Cruz Yacopini en medio de su recuperación

El posteo de Juan Cruz Yacopini que emocionó a todos

Yacopini comparte hace tiempo su evolución a través de las redes, luego del accidente que casi le cuesta la vida que lo dejó afuera del Dakar.

Esta emotiva foto junto a su madre también se suma a los recientes videos difundidos sobre las pijamadas con sus amigos, como también así a diferentes saludos que él mismo realizó para con los fanáticos.

De hecho, en las últimas semanas, Yacopini se mostró de pie ante todos, mostrando un avance significativo en la recuperación que realiza en Instituto Fleni de Buenos Aires.

Juan Cruz Yacopini (1) Juan Cruz Yacopini sigue recuperándose luego de su accidente.

Con casi 9.000 me gustas y más de 300 comentarios, todo el mundo mostró su apoyo para con Yacopini. Algunas de las frases destacadas fueron "su recompensa es tu avance" y "fuerza Juan Cruz".

Desde el accidente, Yacopini destacó en reiteradas ocasiones que su evolución no es solo individual, sino también resultado del apoyo de quienes lo rodean.

En sus propios posteos, el piloto remarcó la importancia de médicos y especialistas, su familia y sus amigos. Ese acompañamiento se volvió fundamental en un proceso que exige constancia, esfuerzo y contención emocional.

El accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini

Antes de viajar a Arabia Saudita para competir en el Rally Dakar, Juan Cruz Yacopini sufrió un gravísimo accidente mientras estaba en el Dique El Carrizal. El hecho ocurrió cuando el piloto saltó al agua desde su lancha, donde tuvo una lesión medular.

La salud de Juan Cruz Yacopini se agravó cuando, durante el traslado sanitario, padeció un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a una intervención médica de urgencia.