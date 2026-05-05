"Que sea un caldero": el desafiante pedido del capitán de Carabobo para recibir a River en Venezuela

La palabra del capitán de Carabobo

Luego del empate ante Metropolitanos en el torneo local, Bruera se refirió a la visita de River al estadio Misael Delgado. "Como alguien que ve y entiende de fútbol, pido que la gente venga a apoyarnos y a jugar su partido desde las gradas para que River se sienta incómodo", disparó.

"Que sea un caldero y una localía muy pesada. Debemos intentar hacerlo notar y sacar una pequeña ventaja, porque todo sirve", cerró el capitán del Carabobo.

Si bien este es uno de los partidos más importantes en la historia de la institución venezolana, Bruera lo puso por detrás de otros: “En lo personal, no me arriesgaría a decir que es el partido más importante. Tenemos el primer trofeo del club, hemos ganado contra el clásico rival, nuestra primera victoria en la Libertadores y Sudamericana... Pero este contra River está dentro de los más importantes y se ve en la repercusión”.

futbol-sudamericana-river-carabobo-sebastian driusi (1) En el Monumental, River le ganó 1-0 a Carabobo por el gol de Sebastián Driussi.

Cómo está el Grupo H de la Copa Sudamericana

Luego de tres fechas, River es el líder del Grupo H con siete unidades. Por detrás suyo, con seis, aparece Carabobo. Es por esto que el de este jueves será un partido clave para el futuro de ambos en el torneo continental.

El que logre sumar de a tres dependerá de sí mismo para clasificar a los octavos de fianl de la Copa Sudamericana (recordemos que solo pasa el líder, mientras que el segundo juega plyoffs contra un tercero de la Libertadores).

El Grupo H lo cierran Bragantino, con tres puntos, y Blooming, con 1. Brasileros y bolivianos se verán las caras este jueves a las 21.30 en el estadio Ramón Aguilera Costas (Bolivia).