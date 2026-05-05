El entorno de Kylian Mbappé rompió el silencio tras las críticas por su viaje a Italia en plena competencia

Kylian Mbappe - Italia En España dudan si Kylian Mbappé está realmente lesionado.

Las imágenes de Kylian Mbappé que enfureció a los hinchas del Real Madrid

A pesar de estar lesionado del delantero campeón del mundo fue visto en Cagliari, capital de Cerdeña, en Italia junto a Ester Expósito disfrutando de unos días libres.

Kylian Mbappe - Italia Kylian Mbappé estuvo en Italia en una escapada romántica.

Mientras los hinchas del Real Madrid viven momentos de gran tensión ya que acumulan dos años consecutivos sin títulos, Mbappé se mostró de manera distendida lo que provocó la furia de los fanáticos del Merengue.

Embed De verdad… Estás lesionado, dejando de lado a tus compañeros, se supone que estás entre algodones para recuperarte lo antes posible y te vas a Cagliari para estar de fiesta con Ester Expósito



Es que lo de Mbappé es indefendible. Cero de IQ pic.twitter.com/LWj98ZRIN5 — Madrid Sports (@MadridSports_) May 2, 2026

Esto abrió una ola de críticas que sentencian que el jugador francés estaría fingiendo o exagerando su lesión ya que estaría enfocado en el Mundial 2026, dejando de lado su participación en el Real Madrid que el próximo fin de semana tendrá que visitar al Barcelona con la posibilidad que el conjunto catalán se consagre en la Liga de España frente a sus narices.

Kylian Mbappe - Italia Kylian Mbappé salió a cenar con Ester Expósito en Italia.

Kylian Mbappé rompió el silencio

El delantero se expresó a través de un comunicado de la agencia AFP donde hizo frente a las constantes críticas que está recibiendo: "Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo".

Además, el entorno de Mbappé confirmó que el viaje a Cerdeña fue realizado con el permiso del cuerpo técnico del Real Madrid, por lo que la viralización de las fotos no deberían conllevar un castigo ni críticas al honor del delantero.

Francia debutará en el Mundial el 16 de junio frente a Senegal, luego jugará contra Irak el 22 y cerrará su participación en el Grupo I el 26 al verse las caras con Noruega.