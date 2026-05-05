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En la previa del Clásico

El entorno de Kylian Mbappé rompió el silencio tras las críticas por su viaje a Italia en plena competencia

A pesar de estar en plena recuperación y en la previa del derby de España frente al Barcelona, Kylian Mbappé viajó a Italia para descansar junto a su pareja

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Kylian Mbappé está en el centro de la tormenta.

Kylian Mbappé está en el centro de la tormenta.

Kylian Mbappé está siendo cuestionado por los fanáticos del Real Madrid, ya que se lesionó en el tramo final de la competencia y, por lo visto, no tendría intenciones de volver a jugar en lo que resta de la temporada. En la Casa Blanca miran con recelo al delantero francés, ya que sospechan que su único objetivo es el Mundial.

La temporada 2025/26 no ha sido buena para los Merengues ya que la cerrarían con las manos vacías: quedaron eliminados en cuartos de la Champions League, afuera de la Copa del Rey en octavos de final ante el Albacete, de la Segunda División, y están a 11 puntos del Barcelona en la lucha por la LaLiga.

El domingo se jugará el clásico español, ya que el Barcelona recibirá al Real Madrid por la fecha 35 del torneo doméstico, pero en el centro de la tormenta está Mbappé ya que fue protagonista de unas imágenes que se hicieron virales en plena recuperación.

Kylian Mbappe - Italia
En Espa&ntilde;a dudan si Kylian Mbapp&eacute; est&aacute; realmente lesionado.

En España dudan si Kylian Mbappé está realmente lesionado.

Las imágenes de Kylian Mbappé que enfureció a los hinchas del Real Madrid

A pesar de estar lesionado del delantero campeón del mundo fue visto en Cagliari, capital de Cerdeña, en Italia junto a Ester Expósito disfrutando de unos días libres.

Kylian Mbappe - Italia
Kylian Mbapp&eacute; estuvo en Italia en una escapada rom&aacute;ntica.

Kylian Mbappé estuvo en Italia en una escapada romántica.

Mientras los hinchas del Real Madrid viven momentos de gran tensión ya que acumulan dos años consecutivos sin títulos, Mbappé se mostró de manera distendida lo que provocó la furia de los fanáticos del Merengue.

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Esto abrió una ola de críticas que sentencian que el jugador francés estaría fingiendo o exagerando su lesión ya que estaría enfocado en el Mundial 2026, dejando de lado su participación en el Real Madrid que el próximo fin de semana tendrá que visitar al Barcelona con la posibilidad que el conjunto catalán se consagre en la Liga de España frente a sus narices.

Kylian Mbappe - Italia
Kylian Mbapp&eacute; sali&oacute; a cenar con Ester Exp&oacute;sito en Italia.

Kylian Mbappé salió a cenar con Ester Expósito en Italia.

Kylian Mbappé rompió el silencio

El delantero se expresó a través de un comunicado de la agencia AFP donde hizo frente a las constantes críticas que está recibiendo: "Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo".

Además, el entorno de Mbappé confirmó que el viaje a Cerdeña fue realizado con el permiso del cuerpo técnico del Real Madrid, por lo que la viralización de las fotos no deberían conllevar un castigo ni críticas al honor del delantero.

Francia debutará en el Mundial el 16 de junio frente a Senegal, luego jugará contra Irak el 22 y cerrará su participación en el Grupo I el 26 al verse las caras con Noruega.

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