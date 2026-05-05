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"Busquen al Dibu Martínez": el pedido de un histórico que sacude al mundo Boca

Ante la lesión de Agustín Marchesín, un exarquero del Xeneize aseguró que la dirigencia encabezada por Riquelme debe buscar al campeón de mundo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El contrato de Dibu Martínez vence a mediados de 2029.

El contrato de Dibu Martínez vence a mediados de 2029.

Ante la reciente y sensible baja de Agustín Marchesín, quien sufrió una rotura de ligamentos que lo marginará por el resto de la temporada, el debate sobre quién debe custodiar los tres palos en Boca se ha instalado firmemente en los medios de comunicación.

Mientras muchos analizan nombres del mercado local o el regreso de algún exjugador, el Mono Navarro Montoya pateó el tablero con una propuesta que parece imposible, pero que inmediatamente captó el interés de todos en las redes sociales.

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Navarro Montoya pidi&oacute; a Dibu Mart&iacute;nez en el arco de Boca.&nbsp;

Navarro Montoya pidió a Dibu Martínez en el arco de Boca.

El Mono Navarro Montoya pidió al Dibu Martínez para Boca

"Yo si fuera Boca, voy a buscar al Dibu Martínez", soltó el exarquero, argumentando que la jerarquía que necesita el Xeneize no admite de medias tintas.

A pesar del entusiasmo que generaron las palabras de Navarro Montoya, la realidad económica marca una realidad que parece imposible, mucho más con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina.

"Hay que ir a Inglaterra, sentarse y preguntarle si tiene ganas de ser el arquero de Boca. A veces el desafío deportivo y el calor de la Bombonera pesan más que los billetes", sentenció el exarquero.

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Navarro Montoya asegura que Boca debe ir a buscar al Dibu Mart&iacute;nez.&nbsp;

Navarro Montoya asegura que Boca debe ir a buscar al Dibu Martínez.

Con Leandro Brey, desde que tuvo que hacerse cargo de custodiar el arco, el Xeneize suma 3 triunfos y una sola derrota, en las que tan solo recibió dos goles en contra. Se presume que Claudio Úbeda necesitará una alternativa con mayor recorrido para afrontar las tres competencias.

El contrato del Dibu Martínez en el Aston Villa

Dejando de lado a Boca y pensando en otras posibilidades, hay que tener en cuenta que el contrato del Dibu Martínez vence a mediados de 2029, con una cláusula de recisión valuada en los 15 millones de dólares.

La temporada pasada, el surgido en Indpendiente tuvo sondeos para jugar en otros clubes, sin embargo, todo quedó en la nada y continuó defendiendo la camiseta de Los Villanos.

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