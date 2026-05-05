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"Un alivio": la sensación de Luciano Cingolani tras la victoria de Gimnasia y Esgrima ante Defensa y Justicia

Luciano Cingolani marcó el gol que le dio el triunfo a Gimnasia y Esgrima sobre Defensa y Justicia en el cierre del primer semestre para el Lobo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Luciano Cingolani fue el autor del segundo gol de Gimnasia y Esgrima en la victoria sobre Defensa y Justicia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO. 

Luciano Cingolani fue el autor del segundo gol de Gimnasia y Esgrima en la victoria sobre Defensa y Justicia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO. 

Luciano Cingolani fue el autor del segundo gol de Gimnasia y Esgrima en la victoria sobre Defensa y Justicia en el cierre del primer semestre para el Lobo. El extremo ingresó en el primer tiempo por la lesión de Blas Armoa y pudo darle la victoria al mensana en el final del partido.

Gimnasia y Esgrima se despidió de su gente con una victoria en la última de sus presentaciones hasta que se reanude el campeonato de Primera División luego del Mundial 2026. El Lobo se recompuso de la derrota en el clásico ante Independiente Rivadavia y sumó tres puntos de oro en la lucha por la permanencia.

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Luciano Cingolani festejando el gol de Gimnasia y Esgrima en el Legrotaglie. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.&nbsp;

Luciano Cingolani festejando el gol de Gimnasia y Esgrima en el Legrotaglie. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Luciano Cingolani: el autor del gol de oro para Gimnasia y Esgrima en el cierre del primer semestre

"Un alivio poder regalarle este triunfo a la gente que siempre nos apoya", definió Luciano Cingolani el triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre el Halcón de Varela por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Sin dudas un cierre de ensueños para el extremo que venía sumando pocos minutos con la casaca del Lobo. "No me estaba tocando tener muchos minutos y eso al jugador le duele mucho. Hoy estoy feliz por el gol porque fue un desahogo grande", señaló Luciano Cingolani al respecto y se animó a hacer un balance personal sobre su semestre: "Creo que las veces que me tocó ingresar lo hice de buena forma, siempre dando el máximo. Ojalá que en el próximo semestre pueda tener más minutos".

Embed - Luciano Cingolani: feliz por la victoria del Lobo y con el objetivo claro para el segundo semestre

La meta de mantener la categoría es clara en Gimnasia y Esgrima pero la puerta de la clasificación a los playoffs estuvo cerca en este semestre por lo que, para Cingolani, está en las posibilidades poder meterse entre los mejores ocho del Clausura. "Mantener la categoría es un objetivo a largo plazo. Creo que venimos por buen camino, los rivales no son fáciles, cuesta, pero estamos haciéndolo de buena forma. Yo creo que, si se dan estos resultados el semestre que viene, por ahí vamos a poder clasificar obviamente".

Por último, Luciano Cingolani se refirió a la incertidumbre sobre la continuidad de Darío Franco como entrenador y aseguró: "La verdad que no sabemos nada. Nosotros siempre damos el máximo sea quien sea el DT. Estamos enfocados en el club y en dejarlo lo más alto posible".

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