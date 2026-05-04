Gimnasia empata 1-1 con Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie

Ya sin chances de clasificarse a los octavos de final, el Mensana busca dar vuelta la página luego de la dolorosa derrota ante Independiente Rivadavia en el Clásico de Mendoza.

Ayrton Portillo Gimnasia afronta, ante Defensa y Justicia, su último partido del semestre. Cristian Lozano / Diario UNO

Gimnasia empata 1-1 con Defensa y Justicia

El reloj marcaba 12 minutos cuando llegó la apertura del marcador para Defensa y Justicia. El Halcón elaboró la maniobra por el sector izquierdo de su ataque, para culminar la jugada por la derecha.

Luego de una triangulación que desacomodó a la defensa local Juan Gutiérrez, de zurda, envió un buscapié que cruzó toda el área. Nadie la despejó y por el segundo palo apareció Ayrton Portillo, quien de derecha definió cruzado ante la estirada de un César Rigamonti que nada pudo hacer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051395709178429829&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE PORTILLO Y POR AHORA DEFENSA Y JUSTICIA SE METE EN OCTAVOS DE FINAL Y SACA A UNIÓN!! El Halcón se puso 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en el comienzo del partido y estaría jugando ante Ind. Rivadavia.



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Gimnasia inquietó a los de Varela a través de dos centros de Facundo Lencioni. El primero casi termina en gol de Ezequiel Muñoz (la pelota se fue cerca del palo) y la segunda terminó en manos de Cristopher Fiermarin, que no dio rebote.

Llegando a la media hora de juego el dueño de casa llegó a la igualdad. Lencioni, una vez más, se hizo cargo de la pelota parada.

Desde la derecha el 26 metió un centro cerrado que fue peinado por Diego Mondino. La pelota pegó en el palo y en el rebote apareció Ezequiel Muñoz, el otro central, quien de primera desató la locura de los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051399369102971386&partner=&hide_thread=false EN LA PRIMERA NO, PERO EN EL REBOTE SÍ: Muñoz convritió el 1-1 de Gimnasia de Mendoza ante Defensa y Justicia en el #TorneoApertura. Atento Unión...



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Los minutos pasaron y el marcador no se alteró. La visita pudo ponerse en ventaja por un remate desde afuera del área de Gutiérrez, pero se fue desviado. Por su parte Gimnasia lo tuvo con una maniobra individual de Cingolani, pero el tiro fue contenido por el arquero de la visita.