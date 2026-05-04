Gimnasia empata 1-1 con Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie

Por el reprogramado de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza empata 1-1 con Defensa y Justicia. El Lobo afronta, en el Víctor Legrotaglie, su último partido del semestre.
Ayrton Portillo, a los 12 minutos de la primera etapa, abrió el marcador para Defensa y Justicia. Ezequiel Muñoz, a los 29', puso el 1-1 para Gimnasia en el Víctor Legrotaglie
Por el reprogramado de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza empata 1-1 con Defensa y Justicia. El Lobo afronta, en el Víctor Legrotaglie, su último partido del semestre.
Ya sin chances de clasificarse a los octavos de final, el Mensana busca dar vuelta la página luego de la dolorosa derrota ante Independiente Rivadavia en el Clásico de Mendoza.
El reloj marcaba 12 minutos cuando llegó la apertura del marcador para Defensa y Justicia. El Halcón elaboró la maniobra por el sector izquierdo de su ataque, para culminar la jugada por la derecha.
Luego de una triangulación que desacomodó a la defensa local Juan Gutiérrez, de zurda, envió un buscapié que cruzó toda el área. Nadie la despejó y por el segundo palo apareció Ayrton Portillo, quien de derecha definió cruzado ante la estirada de un César Rigamonti que nada pudo hacer.
Gimnasia inquietó a los de Varela a través de dos centros de Facundo Lencioni. El primero casi termina en gol de Ezequiel Muñoz (la pelota se fue cerca del palo) y la segunda terminó en manos de Cristopher Fiermarin, que no dio rebote.
Llegando a la media hora de juego el dueño de casa llegó a la igualdad. Lencioni, una vez más, se hizo cargo de la pelota parada.
Desde la derecha el 26 metió un centro cerrado que fue peinado por Diego Mondino. La pelota pegó en el palo y en el rebote apareció Ezequiel Muñoz, el otro central, quien de primera desató la locura de los presentes.
Los minutos pasaron y el marcador no se alteró. La visita pudo ponerse en ventaja por un remate desde afuera del área de Gutiérrez, pero se fue desviado. Por su parte Gimnasia lo tuvo con una maniobra individual de Cingolani, pero el tiro fue contenido por el arquero de la visita.