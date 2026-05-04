Los hinchas de Gimnasia y Esgrima opinaron sobre la campaña en el Apertura, donde cerró su participación

futbol-gimnasia-defensa y justicia-hinchada-01 Una tarde de sol en el Víctor Legrotaglie, una cita impostergable para el hincha del Lobo, que acompañó al equipo en el cierre de la participación en el Torneo Apertura frente a Defensa y Justicia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El Lobo ganó los últimos dos partidos en condición de local, viene de ganarle a Lanús por 1 a 0, y el pasado 3 de abril superó por 3 a 2 a Vélez. Fue el partido que marcó el estreno de Darío Franco como entrenador Mensana.

Los hinchas opinaron sobre la campaña en esta primera etapa de este 2026 en el Torneo Apertura

Embed - La opinión de los hinchas de Gimnasia en la previa al partido con Defensa y Justicia

Embed - Los hinchas de Gimnasia opinaron en el Víctor Legrotaglie sobre la actuación del Lobo en el Apertura

Embed - La opinión de los hinchas de Gimnasia y Esgrima en la previa al partido con Defensa y Justicia (2)

Gimnasia y Esgrima tendrá un largo receso hasta el Clausura

El Blanquinegro se quedó sin chances para jugar los octavos de final, tendrá un receso de cara al torneo Clausura que comenzará después de la Copa del Mundo, a fines de julio, donde se invertirán las localías respecto al Apertura. Su estreno de local será ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El objetivo principal es mantener la categoría tras su primer año en Primera División.

futbol-gimnasia-defensa y justicia-hinchada-02 El aguante de los Lobitos al equipo Mensana en el cierre del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Darío Franco dirigió su quinto partido en el Lobo

Darío Franco dirigió el lunes su quinto partido al frente de Gimnasia y Esgrima, donde acumula dos triunfos, un empate y una derrota. El entrenador asumió en la fecha 13, como entrenador tras la salida de Ariel Broggi.