Independiente Rivadavia recibe los reclamos por la multas impuestas en el partido por la Copa Libertadores

Reclamos por multas de tránsito de Independiente Rivadavia

El dirigente subrayó que el objetivo es acompañar al socio que "le cuesta el día a día", la institución se hará cargo del pago y aunque aún no hay un número exacto de cuántas infracciones se realizaron, el movimiento de hinchas acercando sus boletas ha sido constante.

Los socios afectados deben presentar fotocopias de

Acta de infracción (multa)

Tarjeta Verde

Licencia de conducir

Autorización de manejo (si no es el titular del vehículo)

El ingreso a la sede es por Avenida Las Tipas, desde las 9.

El conflicto con los trapitos, la policía y los socios de Independiente Rivadavia

La controversia en este conflicto radica en la falta de coordinación del operativo ya que por un lado los hinchas aseguran que la policía les indicó los lugares de estacionamiento, los mismos que luego fueron multados.

Por el otro, pese a ser una contravención en jurisdicción del Parque General San Martín, los trapitos operaron con normalidad cobrando sumas altas, sin que la fuerza policial los desplace e incluso e especula que la orden original era retirar a los cuidacoches, pero el operativo derivó en sanciones masivas para los conductores.

El miércoles, un partido clave ante Fluminense

La preocupación de la dirigencia de Independiente Rivadavia, más allá de ayudar a los socios con las multas del jueves último, está puesta además en el próximo miércoles, cuando la Lepra reciba a las 21.30 a Fluminense en un partido que podría definir su clasificación en la Copa Libertadores.

"Pedimos que tengan el criterio y la cabeza para que la gente pueda estacionar y disfrutar del espectáculo", reclamó Gutiérrez, esperando que no se repita el caos administrativo y de seguridad que afectó a los hinchas en la jornada anterior.