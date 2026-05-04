Tras el escándalo por la ola de multas en el Parque General San Martín durante el partido ante Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores, cientos de socios de Independiente Rivadavia se acercaron este lunes al club para llevar la copia correspondiente de las multas de tránsito.
Independiente Rivadavia recibe los reclamos por la multas impuestas en el partido por la Copa Libertadores
Independiente Rivadavia recepciona los reclamos de sus socios por las multas de tránsito que se aplicaron durante el último encuentro por la Copa Libertadores.
Después de la indignación de los hinchas y del anuncio de la dirigencia de la Lepra ya comenzaron a recepcionar los partes policiales en la sede del club en la Avenida Las Tipas y Diego Gutiérrez, miembro de la Comisión Directiva, contó: "Vimos por las redes muchos reclamos. Nos pareció muy injusto por parte del Gobierno; no solo tenían la multa, sino que también habían tenido que pagarle a los trapitos", explicó Gutiérrez en declaraciones radiales.
Reclamos por multas de tránsito de Independiente Rivadavia
El dirigente subrayó que el objetivo es acompañar al socio que "le cuesta el día a día", la institución se hará cargo del pago y aunque aún no hay un número exacto de cuántas infracciones se realizaron, el movimiento de hinchas acercando sus boletas ha sido constante.
Los socios afectados deben presentar fotocopias de
- Acta de infracción (multa)
- Tarjeta Verde
- Licencia de conducir
- Autorización de manejo (si no es el titular del vehículo)
El ingreso a la sede es por Avenida Las Tipas, desde las 9.
El conflicto con los trapitos, la policía y los socios de Independiente Rivadavia
La controversia en este conflicto radica en la falta de coordinación del operativo ya que por un lado los hinchas aseguran que la policía les indicó los lugares de estacionamiento, los mismos que luego fueron multados.
Por el otro, pese a ser una contravención en jurisdicción del Parque General San Martín, los trapitos operaron con normalidad cobrando sumas altas, sin que la fuerza policial los desplace e incluso e especula que la orden original era retirar a los cuidacoches, pero el operativo derivó en sanciones masivas para los conductores.
El miércoles, un partido clave ante Fluminense
La preocupación de la dirigencia de Independiente Rivadavia, más allá de ayudar a los socios con las multas del jueves último, está puesta además en el próximo miércoles, cuando la Lepra reciba a las 21.30 a Fluminense en un partido que podría definir su clasificación en la Copa Libertadores.
"Pedimos que tengan el criterio y la cabeza para que la gente pueda estacionar y disfrutar del espectáculo", reclamó Gutiérrez, esperando que no se repita el caos administrativo y de seguridad que afectó a los hinchas en la jornada anterior.