Independiente Rivadavia tendrá su histórico debut en la Copa Libertadores ante Bolívar: hora y dónde verlo

Este martes desde las 19Independiente Rivadavia tendrá su debut absoluto en laCopa Libertadores. El Azul, el equipo dirigido por Alfredo Berti, tendrá una cita con la historia en el Malvinas Argentinas, donde hará de local ante Bolívar de Bolivia, en lo que será la primera presentación por el Grupo C.
Este martes 7 de abril será un día histórico para la Lepra, que tendrá su primera participación en un certamen continental.
El juez principal será el chileno José Cabero, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara. El partido se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.
Fluminense de Brasil y Deportivo La Guaira de Venezuela son los otros dos equipos que completan el Grupo C del torneo de clubes más importante del continente.
Flavio Robatto, ex futbolista y director técnico argentino-italiano, es el conductor del equipo. Bolívar tiene varios futbolistas argentinos en sus filas. Estos son: Santiago Echeverría, Ignacio Gariglio, Patricio Rodríguez, Braian Oyola y Damián Batallini.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio; Leonard Costa o Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernandez o Álex Arce; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Bolívar: Carlos Lampe; Escleizon Freita, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría y José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán y Jhon Velásquez; Martín Cauteruccio y Brian Oyola. DT: Flavio Robatto.
Copa Libertadores
Grupo C – fecha 1
Independiente Rivadavia de Mendoza (Arg) – Bolívar (Bol)