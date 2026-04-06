Independiente Rivadavia tendrá su histórico debut en la Copa Libertadores ante Bolívar: hora y dónde verlo

Concentrados independient Rivadavia.

Fluminense de Brasil y Deportivo La Guaira de Venezuela son los otros dos equipos que completan el Grupo C del torneo de clubes más importante del continente.

Será la primera participación del Azul en su historia en el certamen continental tras ser campeón de la Copa Argentina 2025, donde venció por 5-3 en la definición por penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

alfredo berti Alfredo Berti, el entrenador que hizo historia en Independiente Rivadavia con el ascenso a Primera División y la obtención de la Copa Argentina.

Cómo llegó independiente Rivadavia a la Libertadores

Independiente Rivadavia llegó a la Libertadores tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, donde logró su primer título nacional oficial en la historia, pero además la primera estrella para el fútbol mendocino.

independiente rivadavia 1 La Lepra es el mejor equipo del fútbol argentino.

Independiente Rivadavia llega muy motivado al debut

El pasado jueves, en condición de visitante, Independiente Rivadavia venció a Tigre por 2-0 y se consolida como el mejor equipo del fútbol argentino. El Azul es el puntero de la Zona B del Torneo y, como si fuera poco, también mira a todos desde lo más alto de la Tabla Anual, la cual lidera con 26 puntos (lleva tres triunfos seguidos).

Bolivar uno. Bolívar, el equipo boliviano, será el primer rival de la Lepra en la Copa Libertadores.

Bolívar, el rival de Independiente Rivadavia

Bolívar, el subcampeón boliviano tuvo, el pasado viernes, su estreno en el torneo de Primera División 2026. Se impuso por 5-2 ante Real Oruro en condición de local.

Flavio Robatto, ex futbolista y director técnico argentino-italiano, es el conductor del equipo. Bolívar tiene varios futbolistas argentinos en sus filas. Estos son: Santiago Echeverría, Ignacio Gariglio, Patricio Rodríguez, Braian Oyola y Damián Batallini.

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Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio; Leonard Costa o Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernandez o Álex Arce; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Bolívar: Carlos Lampe; Escleizon Freita, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría y José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán y Jhon Velásquez; Martín Cauteruccio y Brian Oyola. DT: Flavio Robatto.