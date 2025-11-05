Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors juegan en Córdoba la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se mide con Argentinos Juniors, en el estadio Juan Domingo Perón, el reducto de Instituto de Córdoba, en la final de la Copa Argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Los hinchas de Independiente Rivadavia esperan con ansias la final de la Copa Argentina.

Los hinchas de Independiente Rivadavia esperan con ansias la final de la Copa Argentina.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia se mide con Argentinos Juniors, en el estadio Juan Domingo Perón, el reducto de Instituto de Córdoba, en la final de la Copa Argentina.

Escuchalo en VIVO por Radio Nihuil

Miralo en VIVO por TyC Sports Play

La Lepra, con el fervor de su gente, busca el primer título grande de su historia y de todo el fútbol mendocino.

hinchas-independiente-rivadavia-2
Los hinchas de la Lepra coparon C&oacute;rdoba.

Los hinchas de la Lepra coparon Córdoba.

El atrayente encuentro se puede ver a través de TyC Sports. El árbitro es Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR está Héctor Paletta.

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas