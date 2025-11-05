Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors juegan en Córdoba la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se mide con Argentinos Juniors, en el estadio Juan Domingo Perón, el reducto de Instituto de Córdoba, en la final de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia se mide con Argentinos Juniors, en el estadio Juan Domingo Perón, el reducto de Instituto de Córdoba, en la final de la Copa Argentina.
La Lepra, con el fervor de su gente, busca el primer título grande de su historia y de todo el fútbol mendocino.
El atrayente encuentro se puede ver a través de TyC Sports. El árbitro es Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR está Héctor Paletta.