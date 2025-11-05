Para Agustín Vila Independiente Rivadavia está ante "El partido más importante de la historia"

"Es el partido más importante y esperemos que no sea el más importante por mucho tiempo, sino que empecemos a acostumbrarnos a esto, a jugar cosas lindas, donde uno no pone en juego la historia del club, sino que al revés, trata de agigantarla y trata de seguir escribiendo la historia".

"Desde cuando entramos al club, por el 2005, cuando estábamos en el Argentino A, recuerdo todas las veces que estuvimos peleando por no descender del Nacional B al Argentino de vuelta. Siempre digo que en esos momentos, por ahí el sentimiento era, ya no está mal decirlo, de miedo y ahora no, ahora es un sentimiento hermoso, de ansiedad, quiero que llegue el partido, que pasen cosas lindas. Cuando uno está tambaleando la verdad es que la pasamos mal, pero hoy es un momento hermoso".

"Somos sumamente conscientes de la importancia del partido. Es parte de esa presión linda que nos estamos metiendo nosotros y es parte de ese condimento que nos hace querer ganar aún más esta final. Queremos darle una alegría a esta marea azul que empezó cuando entramos al club, que cada año se va agigantando, y que cuando hace un poco de historia, piensa en los cien años, el famoso caravanazo y todo lo que se generó en ese momento hasta hoy estar acá con amigos, con familiares, por conseguir la primera estrella del club, de la provincia y de la región, es un condimento que lo hace aún más atractivo".

"El hincha de Independiente tiene sus particularidades, es muy fanático. Anoche decía que lo que nos caracteriza es la pasión que sentimos por este club, que a veces es difícil de explicar y de transmitirla a otros clubes".

Agustín Vila sobre Alfredo Berti y el plantel de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti: "Alfredo Berti es Independiente Rivadavia e Independiente Rivadavia es Alfredo Berti, es una simbiosis hermosa que se ha generado. Es como que logró entender a la perfección qué es lo que el hincha de Independiente quería. Es una persona absolutamente honesta, intelectualmente, con su trabajo, con sus jugadores, con sus dirigentes, con sus colegas y un tipo que no se guarda nada, si te tiene que decir algo te lo dice en la cara. Todo parte de esa honestidad y esa humildad que caracteriza a Alfredo, porque es un tipo absolutamente humilde en todo sentido y nos ha hecho sentirlo parte, como si hubiera nacido en Mendoza".

El plantel de Independiente Rivadavia: "No es solamente un conjunto de nombres que uno puede tirar a la cancha, un conjunto de dólares que decís compré o traje un jugador de tanto, sino para mí lo más importante es lo que pasa acá, que hay un grupo, los chicos se juntan, les importa el de al lado y eso no pasa en todos los planteles. Creo que es un grupo muy unido, que se preocupa por el que tiene al lado y por el que tiene enfrente y creo que las cuatro patas de la mesa en este club funcionaron a la perfección: los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y la hinchada, han logrado hacer una simbiosis perfecta por la cual venimos predicando durante tanto tiempo que si estamos todos juntos se van a conseguir cosas lindas, y acá estamos, jugando una final".