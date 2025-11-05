Bergessio reveló la extrema propuesta que le hicieron a Maxi López por el romance entre Icardi y Wanda Nara

Las repercusiones fueron enormes al punto que surgió el verbo "icardear", término que se utiliza para describir la traición a un amigo al estar con su pareja. Y aunque ahora la relación entre el jugador y la empresaria se han calmado, Maxi López recibió en su momento una propuesta que pone la piel de gallina.

En el programa Más de una Copa que se emite por DSports Radio, Gonzalo Bergessio contó una anécdota inédita sobre aquel escándalo que llenó los programas de chimentos y deportivos por igual.

Según reveló Lavandina miembros de la organización delictiva asociados con la magia siciliana se acercaron a Maxi López para proponerle la posibilidad de "ir a buscar" a Icardi. "Era en Sicilia, y los muchachitos eran picantes ahí. Eran picantes", comenzó contando el ex delantero de San Lorenzo.

Y el relato continuó: "A Maxi le dijeron: ‘¿Querés que vayamos a buscar a aquel muchacho?’. ‘No, no’, les decía Maxi. En el momento que pasó todo el quilombo". Además, Bergessio confirmó que él estuvo presente: "Yo estaba, esto no me lo contó nadie. Yo estaba".

Fuera del escándalo de López, Nara e Icardi, Gonzalo Bergessio graficó la importancia de la mafia dentro de la comunidad cuando decidió no renovar con el Catania y una persona influyente de la zona lo increpó en una plaza cuando se encontraba con su familia: "Muy educadamente se me acerca, se baja los lentes y me dice ‘¿Sabés quién soy?’. Le digo que sí. Me dice ‘Bueno, te voy a pedir por favor que te retires con tu familia, no hagamos que esto pase a mayores’”.

Junto a Maxi López habían otros 13 argentinos en Catania

En un momento el plantel del Catania estaba compuesto por la mitad de jugadores argentinos y la mitad italianos, en momentos muy fructíferos para el conjunto del sur de Italia: "En Catania era mitad argentinos y mitad italianos, porque éramos 14 y 14 en el plantel. Tremendo. Y en la mesa había mitad argentinos y mitad italianos, pero mucho respeto".

Y aunque "de local nos hacíamos muy fuerte, era como ir a Rosario en un momento", el equipo luego sufrió una profunda crisis deportiva y económica. Finalmente tuvo que refundarse en 2022 y actualmente disputa la Serie C.

La lista con 14 argentinos en el Catania: Papu Gómez, Mariano Andújar, Maxi López, Ezequiel Schelotto (argentino nacionalizado italiano,) Nicolás Spolli, Ezequiel Carboni, Matías Silvestre, Pablo Ledesma, Gonzalo Bergessio, Pablo Barrientos, Mariano Izco, Cristian Llama ,Adrián Ricchiuti y Pablo Álvarez.

Gonzalo Bergessio defendió la camiseta en 113 oportunidades, convirtiendo 37 goles y 14 asistencias conquistando el corazón de los hinchas más allá del abrupto final.