El historial positivo de River frente a Boca en La Bombonera en los últimos 10 partidos

En un partido donde se juegan mucho más que tres puntos, teniendo en cuenta que también se puede definir la clasificación a la Copa Libertadores, conoce los últimos resultados en uno de los partidos más apasionantes del mundo entero.

La Bombonera La Bombonera será el escenario del Boca - River.

Un Superclásico donde Boca y River presentan diferentes realidades

En el último fin de semana Boca logró cosechar tres puntos jugando como visitante frente a Estudiantes de La Plata tras vencerlo por 2 a 1 (con un penal sobre el final muy dudoso), mientras que River perdió como local frente a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 y tuvo la chance de empatar el partido con un penal cobrado cuando el partido terminaba; sin embargo, el remate de Miguel Borja fue contenido por Nelson Insfrán.