El Superclásico tendrá una nueva edición a partir de las 16.30 del domingo cuando Boca Juniors reciba a River Plate en La Bombonera. Y aunque el momento deportivo de los archirrivales es bastante diferente, las estadísticas indican que al Millo no le ha ido mal en los últimos 10 partidos disputados en ese escenario.
En un partido donde se juegan mucho más que tres puntos, teniendo en cuenta que también se puede definir la clasificación a la Copa Libertadores, conoce los últimos resultados en uno de los partidos más apasionantes del mundo entero.
Un Superclásico donde Boca y River presentan diferentes realidades
En el último fin de semana Boca logró cosechar tres puntos jugando como visitante frente a Estudiantes de La Plata tras vencerlo por 2 a 1 (con un penal sobre el final muy dudoso), mientras que River perdió como local frente a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 y tuvo la chance de empatar el partido con un penal cobrado cuando el partido terminaba; sin embargo, el remate de Miguel Borja fue contenido por Nelson Insfrán.
Los dirigidos por Claudio Úbeda consiguieron tres triunfos en los últimos cuatro partidos; los de Marcelo Gallardo arrastran cuatro derrotas en los último cinco encuentros. De igual manera, los Superclásicos son una cuestión aparte y cómo vienen en la previa deja de importar ya que se vive un clima diferente.
Y hay varios alicientes: la plena lucha por lograr un boleto a la Copa Libertadores también cambiará el premio final, además que Gallardo camina por la cuerda floja y Boca podría darle el empujón final.
El historial positivo de River frente a Boca en La Bombonera en los últimos 10 partidos
En los últimos 10 partidos disputados en La Bombonera River ganó en cuatro oportunidades, Boca venció dos veces y empataron cuatro ocasiones (una de ellas es el recordado 2 a 2 disputado en Pandemia donde en el Millo atajó el juvenil Alan Leonardo Díaz y en los penales ganó el Xeneize por 4 a 2).
Boca 0 - River 1 (Liga Profesional 2024 - fecha 15).
Boca 0 - River 2 (Copa de la Liga 2023 - fecha 7).
Boca 1 - River 0 (Liga Profesional 2022 - fecha 18).
Boca 1 (4) - River (2) (cuartos de final Copa de la Liga 2021).
Boca 1 - River 1 (Copa de la Liga 2021 - fecha 5).
Boca 2 - River 2 (Copa Diego Maradona 2021).
Boca 1 - River 0 (semifinal Copa Libertadores 2019).
Boca 2 - River 2 (final ida Copa Libertadores 2018).