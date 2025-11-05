Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

El camino que recorrió Independiente Rivadavia para llegar a la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se medirá con Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina, con el objetivo de consagrarse campeón y asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026.

Por UNO
La Lepra ante un encuentro cumbre.

La Lepra ante un encuentro cumbre.

Independiente Rivadavia se medirá ante Argentinos Juniors este miércoles desde las 21:10 por la final de la Copa Argentina en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, con el objetivo de consagrarse campeón y asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026.

lepra aeropuerto 16
Independiente Rivadavia recorri&oacute; un largo camino en la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia recorrió un largo camino en la Copa Argentina.

32avos de final: vs. Estudiantes de Caseros, en San Luis

La “Lepra mendocina” comenzó el campeonato en el estadio Juan Alberto Funes de San Luis donde se impuso ante Estudiantes de Caseros por 1-0 con gol de Alejo Osella para avanzar a la siguiente instancia.

Embed - Independiente Rivadavia 1 - 0 Estudiantes (BA) | Copa Argentina 2025 | 32avos de final

16avos de final: vs. Platense, en Rosario

En los 16avos de final aguardaba Platense y, tras un frenético encuentro que finalizó en empate 2-2 en el tiempo regular con tantos de Sebastián Villa y Nicolás Retamar, los dirigidos por Alfredo Berti consiguieron el triunfo desde los doce pasos por 3-1 con un heroico Ezequiel Centurión que atajó dos penales.

Embed - Platense 2 (1) - (3) 2 Independiente Rivadavia | Copa Argentina 2025 | 16avos de final

8vos. de final: vs. Central Córdoba (Rosario), en San Luis

Ya en octavos, el cuadro de Mendoza volvió a visitar San Luis para chocar ante Central Córdoba de Rosario e ir en busca de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con un agónico grito de gol de Mauricio Cardillo, el ‘Azul’ venció 2-1 y comenzó a ilusionarse con la posibilidad de levantar el trofeo al final de la competencia.

Embed - Independiente Rivadavia 2 - 1 Central Córdoba (R) | Copa Argentina 2025 | Octavos de final

4tos. de final: vs. Tigre, en Rosario

Nuevamente Independiente Rivadavia se medía ante otro equipo de la Primera División del fútbol argentino, pero el desenlace del duelo fue más ameno que el anterior. De la mano de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio alcanzaron las semifinales con un contundente 3-1.

Embed - Tigre 1 - 3 Independiente Rivadavia | Copa Argentina 2025 | Cuartos de final

Semifinal: vs. River, en Córdoba

En semifinales, la “Lepra” tenía, probablemente, su rival más difícil hasta el momento. Si bien se enfrentaba a un golpeado e irregular River, el conjunto “millonario” contaba con la jerarquía necesaria para apagar la ilusión mendocina.

No obstante, luego de un apático 0-0, consiguió la clasificación a la “Gran Final” en la tanda de penales por 4 a 3, con Villa como ejecutor del remate que le dio el triunfo.

Embed - Independiente Rivadavia 0 (4) - (3) 0 River | Copa Argentina 2025 | Semifinal

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas