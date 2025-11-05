El camino que recorrió Independiente Rivadavia para llegar a la final de la Copa Argentina

Embed - Platense 2 (1) - (3) 2 Independiente Rivadavia | Copa Argentina 2025 | 16avos de final

8vos. de final: vs. Central Córdoba (Rosario), en San Luis

Ya en octavos, el cuadro de Mendoza volvió a visitar San Luis para chocar ante Central Córdoba de Rosario e ir en busca de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con un agónico grito de gol de Mauricio Cardillo, el ‘Azul’ venció 2-1 y comenzó a ilusionarse con la posibilidad de levantar el trofeo al final de la competencia.

Embed - Independiente Rivadavia 2 - 1 Central Córdoba (R) | Copa Argentina 2025 | Octavos de final

4tos. de final: vs. Tigre, en Rosario

Nuevamente Independiente Rivadavia se medía ante otro equipo de la Primera División del fútbol argentino, pero el desenlace del duelo fue más ameno que el anterior. De la mano de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio alcanzaron las semifinales con un contundente 3-1.

Embed - Tigre 1 - 3 Independiente Rivadavia | Copa Argentina 2025 | Cuartos de final

Semifinal: vs. River, en Córdoba

En semifinales, la “Lepra” tenía, probablemente, su rival más difícil hasta el momento. Si bien se enfrentaba a un golpeado e irregular River, el conjunto “millonario” contaba con la jerarquía necesaria para apagar la ilusión mendocina.

No obstante, luego de un apático 0-0, consiguió la clasificación a la “Gran Final” en la tanda de penales por 4 a 3, con Villa como ejecutor del remate que le dio el triunfo.