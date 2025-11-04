Inicio Ovación Fútbol Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: el Bayern Múnich le ganó al PSG en París y se afianzó como líder de las posiciones

Por la cuarta fecha de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich se impuso 2 a 1 al Paris Saint Germain -PSG- con doblete de Luís Fernando Díaz

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
El colombiano Luis Díaz anotó un doblete que le dio el triunfo al Bayern Múnich frente al PSG por la Champions League.

El Bayern Múnich fue una mala visita para el 2-1 al París Saint Germain al ganarle por 2 a 1 en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la UEFA Champions League. De esta forma, el conjunto alemán se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones.

Los goles del Bayern Múnich fueron un doblete del colombiano Luis Fernando Díaz (doblete), quien sin embargo fue expulsado cuando se jugaba tiempo adicionado del período inicial. El descuento del equipo francés fue obra de João Neves.

Luz y sobra. Luego de destacarse haciendo dos goles, Lu&iacute;s D&iacute;az cometi&oacute; una dur&iacute;sima falta y se fue expulsado antes de finalizar el primer tiempo.

El Bayern Múnich pegó primero y abrió el partido

El Bayern supo imponer de entrada una sólida y estuduada ofensiva, que sorprendió al PSG. A los 4 minutos, los bávaros abrieron el marcador con la conversión de Luis Díaz, quien aprovechó un rebote dentro del área chica y clavó el 1 a 0.

En el minuto 32, el colombiano concretó su doblete y puso el 2 a 0 para su equipo en el Parque De Los Príncipes. Díaz realizó una jugada individual que terminó con una definición precisa que descolocó al arquero Lucas Chevalier.

A los 45+7 minutos, el Luis Díaz, volvió a ser protagonista, pero negativamente, ya que fue expulsado por una fuerte entrada desde atrás al lateral marroquí Achraf Hakimi.

El PSG reaccionó en el complemento pero no le alcanzó

El PSG mostró una actitud diferente en el reinicio del encuentro y mejoró su faceta ofensiva. Utilizó a su favor la superioridad numerica y generó diversas oportundades claras para tratar de emparejar el marcador.

En el minuto 29, el portugués João Neves achicó la ventaja del Bayern con una definición dentro del área chica.

En los instantes finales, el conjunto francés realizó un importante esfuerzo para concretar la igualdad. Pero, las imprecisiones en las definiciones sentenciaron su caída.

El Arsenal ganó en Praga y es escolta

El Arsenal venció 3-0 de visitante al Slavia Praga y se quedó con el segundo lugar de la tabla de posiciones. Los tres goles del equipo de la Premier League fueron realizados por Bukayo Saka y Mikel Merino (doblete).

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro jugado en el Fortuna Arena de la capital checa, los Gunners londinenses desplegaron una sólida ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante, quien planificó una marca fuerte para contener la colectivización de la ofensiva, pero no pudo contener las individualidades.

En el minuto 32, el Arsenal abrió el marcador del Eden Arena (Chequia) con una definición precisa desde los doce pasos. Bukayo Saka convirtió desde el punto penal y concretó el 1-0.

En el complemento del duelo, el elenco de la ciudad de Londres regresó al terreno de juego con la misma intensidad ofensiva que mostró durante el transcuso de los primeros 45 minutos y amplió su ventaja en el tanteador.

En el primer minuto, el atacante Mikel Merino aprovechó un pase dentro del área chica y empujó la pelota al fondo de la red del arco custodiado por el checo Jakub Markovi.

Además, a los 23 minutos, el conjunto británico concretó el 3-o en el tanteador y selló su victoria. Merino anticipó, con la cabeza, la salida de Markovi y envió lentamente la pelota dentro del arco.

Caída del Real Madrid en Inglaterra

El Liverpool derrotó 1-0 al Real Madrid y se quedó con el sexto lugar de la tabla de posiciones. Napoli igualó 0-0 con el Eintracht Frankfurt, el Atlético Madrid venció 3-1 a Union St. Gilloise, Monaco derrotó 1-0 a Bodo Glimt, Juventus empató 1-1 con Sporting de Lisboa, Olimpiacos empató con el PSV y Tottenham goleó 4-0 al F.C Copenhague.

