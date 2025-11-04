Inicio Sociedad Municipalidad de Las Heras
Educación

Las Heras y la UNCuyo brindan un curso gratuito de Inglés para el turismo de montaña

La Municipalidad de las Heras, en articulación con la Facultad de Filosofía y Letras, abre cursos gratis que se desarrollarán en noviembre y diciembre

Por UNO
Las Heras capacita en el manejo del idioma inglés para el turismo de montaña. Las inscripciones están abiertas.

Las Heras capacita en el manejo del idioma inglés para el turismo de montaña. Las inscripciones están abiertas.

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación, la Municipalidad de Las Heras brinda cursos gratuitos para el desarrollo personal y laboral. Estas propuestas se realizan en articulación con la Universidad Nacional de Cuyo.

Taller de Inglés con orientación a Turismo de Montaña

Esta propuesta se desarrolla en el marco del Programa Filo en Territorio, que promueve la articulación entre la FFyL y distintos espacios comunitarios del departamento, acercando la formación académica a la comunidad y generando oportunidades de desarrollo personal y profesional.

El taller está destinado a personas mayores de 18 años residentes de Las Heras, con un nivel mínimo de inglés A2, y se dictará los días 13, 20, 26 y 27 de noviembre, de 17:30 a 20:30, en la Biblioteca Municipal Manuel A. Sáez (San Martín 727).

Al finalizar, los participantes recibirán certificación de la Facultad de Filosofía y Letras – UNCUYO.

Para inscribirse completar el formulario: https://forms.gle/9qWkrioqC9pwZrey7

Clima Invierno alta montaña nieve turismo(32).jpeg
El manejo del idioma es esencial para la interacci&oacute;n con el turismo extranjero.

El manejo del idioma es esencial para la interacción con el turismo extranjero.

Curso “El poder de la palabra escrita. Taller de expresión y autoconocimiento”

Además, la comuna y la Facultad de Filosofía y Letras presentan el curso “El poder de la palabra escrita. Taller de expresión y autoconocimiento”, una propuesta formativa gratuita que invita a descubrir la escritura como recurso de reflexión y desarrollo personal.

El taller está destinado a personas mayores de 18 años residentes de Las Heras, y se desarrollará los viernes 14 y 28 de noviembre, y 5 de diciembre, además del sábado 6 de diciembre, en el horario de 9 a 12, en la Biblioteca Municipal Manuel A. Sáez (San Martín 727, Las Heras).

Al finalizar, los participantes recibirán certificación de la Facultad de Filosofía y Letras – UNCUYO.

Inscripciones: https://forms.gle/62cSqsYD8GAthBWKA

Ambas iniciativas forman parte del compromiso conjunto entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Municipalidad de Las Heras por acercar la universidad a los territorios, promoviendo la formación continua, el trabajo en equipo y la empleabilidad de los vecinos del departamento.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar