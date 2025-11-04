Las Heras y la UNCuyo brindan un curso gratuito de Inglés para el turismo de montaña

El taller está destinado a personas mayores de 18 años residentes de Las Heras, con un nivel mínimo de inglés A2, y se dictará los días 13, 20, 26 y 27 de noviembre, de 17:30 a 20:30, en la Biblioteca Municipal Manuel A. Sáez (San Martín 727).

Al finalizar, los participantes recibirán certificación de la Facultad de Filosofía y Letras – UNCUYO.

Para inscribirse completar el formulario: https://forms.gle/9qWkrioqC9pwZrey7

Clima Invierno alta montaña nieve turismo(32).jpeg El manejo del idioma es esencial para la interacción con el turismo extranjero. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Curso “El poder de la palabra escrita. Taller de expresión y autoconocimiento”

Además, la comuna y la Facultad de Filosofía y Letras presentan el curso “El poder de la palabra escrita. Taller de expresión y autoconocimiento”, una propuesta formativa gratuita que invita a descubrir la escritura como recurso de reflexión y desarrollo personal.

El taller está destinado a personas mayores de 18 años residentes de Las Heras, y se desarrollará los viernes 14 y 28 de noviembre, y 5 de diciembre, además del sábado 6 de diciembre, en el horario de 9 a 12, en la Biblioteca Municipal Manuel A. Sáez (San Martín 727, Las Heras).

Al finalizar, los participantes recibirán certificación de la Facultad de Filosofía y Letras – UNCUYO.

Inscripciones: https://forms.gle/62cSqsYD8GAthBWKA

Ambas iniciativas forman parte del compromiso conjunto entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Municipalidad de Las Heras por acercar la universidad a los territorios, promoviendo la formación continua, el trabajo en equipo y la empleabilidad de los vecinos del departamento.