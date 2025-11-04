Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación, la Municipalidad de Las Heras brinda cursos gratuitos para el desarrollo personal y laboral. Estas propuestas se realizan en articulación con la Universidad Nacional de Cuyo.
Las Heras y la UNCuyo brindan un curso gratuito de Inglés para el turismo de montaña
La Municipalidad de las Heras, en articulación con la Facultad de Filosofía y Letras, abre cursos gratis que se desarrollarán en noviembre y diciembre
Taller de Inglés con orientación a Turismo de Montaña
Esta propuesta se desarrolla en el marco del Programa Filo en Territorio, que promueve la articulación entre la FFyL y distintos espacios comunitarios del departamento, acercando la formación académica a la comunidad y generando oportunidades de desarrollo personal y profesional.
El taller está destinado a personas mayores de 18 años residentes de Las Heras, con un nivel mínimo de inglés A2, y se dictará los días 13, 20, 26 y 27 de noviembre, de 17:30 a 20:30, en la Biblioteca Municipal Manuel A. Sáez (San Martín 727).
Al finalizar, los participantes recibirán certificación de la Facultad de Filosofía y Letras – UNCUYO.
Para inscribirse completar el formulario: https://forms.gle/9qWkrioqC9pwZrey7
Curso “El poder de la palabra escrita. Taller de expresión y autoconocimiento”
Además, la comuna y la Facultad de Filosofía y Letras presentan el curso “El poder de la palabra escrita. Taller de expresión y autoconocimiento”, una propuesta formativa gratuita que invita a descubrir la escritura como recurso de reflexión y desarrollo personal.
El taller está destinado a personas mayores de 18 años residentes de Las Heras, y se desarrollará los viernes 14 y 28 de noviembre, y 5 de diciembre, además del sábado 6 de diciembre, en el horario de 9 a 12, en la Biblioteca Municipal Manuel A. Sáez (San Martín 727, Las Heras).
Al finalizar, los participantes recibirán certificación de la Facultad de Filosofía y Letras – UNCUYO.
Inscripciones: https://forms.gle/62cSqsYD8GAthBWKA
Ambas iniciativas forman parte del compromiso conjunto entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Municipalidad de Las Heras por acercar la universidad a los territorios, promoviendo la formación continua, el trabajo en equipo y la empleabilidad de los vecinos del departamento.