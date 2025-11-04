El país con la mayor fuerza naval del planeta Tierra: supera dos veces a Estados Unidos y a Rusia

El país asiático ha optado por una estrategia centrada en el volumen, enfocada en incrementar la cantidad de unidades y diversificar los tipos de navíos. Su principal objetivo es reforzar la presencia regional y garantizar el control del espacio marítimo del Indo-Pacífico.

En esta línea, la flota china combina destructores de última generación, buques anfibios, submarinos y patrulleros costeros, lo que le confiere una amplia capacidad operativa y de proyección de poder dentro de sus zonas estratégicas de interés.

Flota de china (1)

Las mayores fuerzas navales del planeta Tierra

El crecimiento de la flota china no solo responde a un incremento cuantitativo, sino también a un salto cualitativo en tecnología y capacidad operativa. En los últimos años, el país ha impulsado una ambiciosa modernización naval, incorporando portaaviones de nueva generación, submarinos de propulsión nuclear y sistemas de misiles avanzados que mejoran significativamente su poder de disuasión.