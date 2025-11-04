Las fuerzas navales de cada país cumplen un papel fundamental en la protección de sus costas, la seguridad de las rutas comerciales y la proyección de poder en los océanos. En este sentido, una nación destaca por poseer la flota más poderosa del planeta Tierra, superando incluso a Estados Unidos y Rusia en número y capacidad operativa.
Esta información se desprende de un informe elaborado por Global Firepower, un portal especializado en analizar y clasificar el poder militar de los países a partir de diversos factores, como la cantidad de embarcaciones, el nivel de innovación tecnológica de los buques y la capacidad de despliegue global.
El país con la mayor fuerza naval del planeta Tierra: supera dos veces a Estados Unidos y a Rusia
De acuerdo con la clasificación Global Firepower 2025, en la categoría “Navy Fleet Strength”, que analiza el número total de buques de guerra y submarinos en servicio activo, China encabeza la lista mundial con alrededor de 754 embarcaciones.
El país asiático ha optado por una estrategia centrada en el volumen, enfocada en incrementar la cantidad de unidades y diversificar los tipos de navíos. Su principal objetivo es reforzar la presencia regional y garantizar el control del espacio marítimo del Indo-Pacífico.
En esta línea, la flota china combina destructores de última generación, buques anfibios, submarinos y patrulleros costeros, lo que le confiere una amplia capacidad operativa y de proyección de poder dentro de sus zonas estratégicas de interés.
Las mayores fuerzas navales del planeta Tierra
El crecimiento de la flota china no solo responde a un incremento cuantitativo, sino también a un salto cualitativo en tecnología y capacidad operativa. En los últimos años, el país ha impulsado una ambiciosa modernización naval, incorporando portaaviones de nueva generación, submarinos de propulsión nuclear y sistemas de misiles avanzados que mejoran significativamente su poder de disuasión.
- China 754 embarcaciones
- Estados Unidos 440 embarcaciones
- Rusia 419 embarcaciones
- Indonesia 331 embarcaciones
- Suecia 308 embarcaciones
- India 293 embarcaciones
- Tailandia 293 embarcaciones
- Sri Lanka 270 embarcaciones
- Finlandia 264 embarcaciones
- Colombia 233 embarcaciones