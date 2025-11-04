Cada día los usuarios de billeteras virtuales miran su teléfono para saber cuál es la tasa de interés que pagan las wallets. Es que los momentos económicos posteriores a las elecciones de medio término, que dieron como ganador al oficialismo, marcaron cambios en el dólar, el plazo fijo y las billeteras virtuales como Mercado Pago
Nuevo récord en la tasa de Mercado Pago: ¿cuánto gano si deposito $1.000.000?
La tasa de interés que Mercado Pago paga a sus clientes subió al 39% en la primera semana de noviembre. En octubre prácticamente no había tenido modificaciones
Además, desde hace tres meses una novedad se volvió importante: la decisión del Banco Nación de pagar una ganancia en las cuentas sueldo, al igual que lo hacía cualquier billetera virtual, lo que obligó a la billetera digital de Mercado Libre a subir su tasa que durante octubre no superó el 36,4% y arrancó el sábado 1 de noviembre en el 38,8% y este martes cerró en 39%. ¿Cuánto gano si deposito $1.000.000 en Mercado Pago?.
Los pequeños y medianos ahorristas se volcaron desde hace un tiempo largo a las billeteras virtuales. Si bien en los últimos meses la opción había perdido fuerza, todo cambió mucho en poco tiempo. A la novedad del Banco Nación que estrenó el pago de un retorno a sus clientes que dejen dinero en cuenta y la incertidumbre política y económica que provocaban las elecciones de medio término se sumaban las novedades diarias del precio del dólar, que bajó notoriamente tras los comicios, aunque este martes mostró una nueva baja del oficial y una suba del blue.
¿Cuánto gano si deposito $1.000.000 en Mercado Pago?
La tasa anual de Mercado Pago está en 39% (estaba en 34,8% al 31 de agosto, subió en septiembre, arrancó octubre alrededor del 35% y luego al 36,4% en la semana previa a las elecciones) por lo que se vuelve interesante para el pequeño y mediano ahorrista el actual 39% anual con el que empieza este marte 4 de noviembre.
Si bien es atractivo lo que paga un plazo fijo, la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo desee. En cambio, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, incluso con una tasa de interés más baja, al menos en el comienzo del mes 11 de 2025.
Un escenario parecido se da con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking en cualquier entidad bancaria. Tras las elecciones este tipo de apuesta tiende a subir. Sin embargo, al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar el dinero invertido.
Si se deposita $1.000.000 en Mercado Pago se puede ganar:
- Por día: $1.069.
- Por mes: aproximadamente $32.500.
- Por año: aproximadamente $390.000.
Hay que tener en cuenta que, en el caso de mantener depositado el dinero -cualquiera sea la suma- en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la cantidad invertida estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar varias veces y cambiar la ganancia referida en esta nota.