La cotización del dólar oficial bajó $15 y el blue subió otra vez

El dólar oficial finalizó este martes en$1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $15 respecto del lunes. Por el contrario, el blue volvió a subir pero no alcanzó a superar a la divisa formal.
Para el dólar oficial fue una caída escalonada, que cortó la tendencia alcista de comienzos de semana. Hasta el mediodía había perdido $5, ubicándose a $1.495 para la venta, antes de completar una baja del 1%.
A su vez, el blue cerró vendiéndose a $1.455, es decir, $10 más que en la apertura. En Mendoza, la divisa paralela llegó a $1.460, y siguió siendo más barato que el formal.
En tanto, el dólar mayorista también cedió respecto a la víspera, cuando había llegado cerca de la banda máxima de intervención. Y cerró en $1.467, un 1% abajo.
Qué pasó con el dólar en los bancos y los financieros
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista llegó a $1.490 para la venta (Credicoop, Santander, BBVA).
Sin embargo, tocó un pico de $1.500, en el ICBC y Supervielle.
Por otra parte, mientras el dólar blue completó una suba de 0,7% en la jornada, el mayorista retrocedió 1%.
De esa forma, el dólar que es referencia del mercado quedó a $31 del techo de la banda, ubicado este martes en $1.498.
Por su parte, entre los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,4% hasta $1.494,31, y el Contado Con Liquidación (CCL) registró un descenso de 2% hasta los $1.515,78. El dólar turista se ubicó en $1.930.