La cotización del dólar oficial bajó $15 y el blue subió otra vez

dolares (2) El dólar blue aumentó este martes $10.

En tanto, el dólar mayorista también cedió respecto a la víspera, cuando había llegado cerca de la banda máxima de intervención. Y cerró en $1.467, un 1% abajo.

Qué pasó con el dólar en los bancos y los financieros

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista llegó a $1.490 para la venta (Credicoop, Santander, BBVA).

Sin embargo, tocó un pico de $1.500, en el ICBC y Supervielle.

Por otra parte, mientras el dólar blue completó una suba de 0,7% en la jornada, el mayorista retrocedió 1%.

De esa forma, el dólar que es referencia del mercado quedó a $31 del techo de la banda, ubicado este martes en $1.498.

Por su parte, entre los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,4% hasta $1.494,31, y el Contado Con Liquidación (CCL) registró un descenso de 2% hasta los $1.515,78. El dólar turista se ubicó en $1.930.