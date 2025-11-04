Si tienes este billete de 1 dólar entonces puedes ganar 30.000 dólares

La numismática, o el coleccionismo de monedas y billetes, hace tiempo que dejó de ser solamente un pasatiempo y para algunos es un negocio muy rentables. En tanto, para otros, es la posibilidad de equilibrar sus vidas económicamente, más cuando se encuentran con que en sus hogares hay una moneda o un billete que puede ser muy valioso, como es el caso de este billete de 1 dólar.

billete 1 dolar La estrella en el número de serie del billete de 1 dólar puede hacer que su dueño gane mucho dinero.

Cómo es el billete de 1 dólar que vale 30.000 dólares

Este billete de 1 dólar que, en el mundo del coleccionismo, pagan hasta 30.000 dólares por él, fue emitido en el año 2013 y tiene la particularidad de presentar una estrella ocupando el lugar de uno de los números de serie. Ese pequeño detalle es lo que hace que este ejemplar sea diferente y, por lo tanto, que valga mucho dinero.