El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa vientos y alerta de lluvias hasta el viernes

virga lluvia nubes Será una semana de inestabilidad, según adelantó el pronóstico.

Pronóstico detallado para el martes 4 y el miércoles 5: ¿llueve?

En cuanto a las lluvias para este martes, Naranjo Tamayo indicó que "en la noche, podríamos tener ocurrencia de algunos chaparrones que se van a concentrar sobre sectores del Valle de Uco y en el sur provincial".

Para mañana miércoles, se espera un día con abundante nubosidad, con vientos del sector sur y una temperatura máxima de 24 grados, con una mínima de 17.

La probabilidad de ocurrencia de precipitaciones y tormentas aisladas para el miércoles se extiende sobre el Valle de Uco y el sur provincial durante el transcurso de la tarde y la noche. Hacia la noche de ese día, Gran Mendoza también podría experimentar algunas tormentas aisladas, según el pronóstico del tiempo.

lluvia El jueves habrá que sacar los paraguas ante las lluvias.

La meteoróloga advirtió sobre el jueves, al señalar que "se sigue observando que va a ser como el día pico a este segundo pulso de inestabilidad fuerte". Este fenómeno "se espera que sea como generalizado en toda la provincia y con acumulados de precipitación incluso sobre sectores del Valle de Uco y el sur provincial por encima de los 20 milímetros de precipitación acumulada". Este evento de lluvias podría prolongarse hasta la madrugada del viernes.

Llega un "día pico" de inestabilidad y precipitaciones"

Considerando el panorama del pronóstico del tiempo, Elizabeth Naranjo Tamayo recomendó a los mendocinos "que aprovechen el día" de hoy martes, antes de que el tiempo se torne más inestable. Reiteró que los vientos que se sienten esta mañana provienen del sector sur.

Esta nota fue elaborada con apoyo de herramientas de IA y editada por periodistas profesionales de Diario UNO.