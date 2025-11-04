La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo, de Radio Nihuil, brindó el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza, detallando las condiciones climáticas desde este martes 4 de noviembre hasta la madrugada del viernes.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa vientos y alerta de lluvias hasta el viernes
La provincia experimentará un descenso de temperaturas máximas, vientos del sector sur y un aumento de la inestabilidad hacia el fin de semana
La jornada actual comenzó con "una mañana muy agradable sobre el Gran Mendoza", bajo un cielo algo nublado en gran parte del territorio provincial, con una temperatura actual de 20.7 grados.
Durante la mañana del martes, el predominio de vientos provendrá del sector sur, y en menor medida del este, debido a la influencia de altas presiones. Para la noche, se anticipa un aumento de la nubosidad. La temperatura máxima esperada para hoy es de 25 grados, mientras que la mínima se ubicará en los 19, lo que representa un descenso significativo comparado con los 33,2 grados registrados ayer.
Pronóstico detallado para el martes 4 y el miércoles 5: ¿llueve?
En cuanto a las lluvias para este martes, Naranjo Tamayo indicó que "en la noche, podríamos tener ocurrencia de algunos chaparrones que se van a concentrar sobre sectores del Valle de Uco y en el sur provincial".
Para mañana miércoles, se espera un día con abundante nubosidad, con vientos del sector sur y una temperatura máxima de 24 grados, con una mínima de 17.
La probabilidad de ocurrencia de precipitaciones y tormentas aisladas para el miércoles se extiende sobre el Valle de Uco y el sur provincial durante el transcurso de la tarde y la noche. Hacia la noche de ese día, Gran Mendoza también podría experimentar algunas tormentas aisladas, según el pronóstico del tiempo.
La meteoróloga advirtió sobre el jueves, al señalar que "se sigue observando que va a ser como el día pico a este segundo pulso de inestabilidad fuerte". Este fenómeno "se espera que sea como generalizado en toda la provincia y con acumulados de precipitación incluso sobre sectores del Valle de Uco y el sur provincial por encima de los 20 milímetros de precipitación acumulada". Este evento de lluvias podría prolongarse hasta la madrugada del viernes.
Llega un "día pico" de inestabilidad y precipitaciones"
Considerando el panorama del pronóstico del tiempo, Elizabeth Naranjo Tamayo recomendó a los mendocinos "que aprovechen el día" de hoy martes, antes de que el tiempo se torne más inestable. Reiteró que los vientos que se sienten esta mañana provienen del sector sur.
Esta nota fue elaborada con apoyo de herramientas de IA y editada por periodistas profesionales de Diario UNO.