Un joven argentino de 23 años fue convocado a combatir en el frente de batalla de la guerra que mantiene Rusia con Ucrania. Se trata de Dante Bettiga, que es oriundo de Ushuaia en Tierra del Fuego y que había viajado a Rusia para aprender idiomas.
El drama del joven argentino que fue enviado al frente de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania
Un joven argentino que había ido a Rusia a aprender idiomas fue convocado al frente de batalla de la guerra con Ucrania. Su drama y la pelea de su padre por sacarlo de allí
Ante esta situación, y desesperado, el padre del joven, Juan Bettiga, pidió que el chico sea sacado de allí de inmediato, lo que se complica ante la falta de relaciones exteriores bilaterales directas entre Rusia y Argentina.
El pedido al gobierno de Rusia por el joven argentino
Juan Bettiga elevó una nota formal y urgente dirigida al Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas de Rusia, Andréi Beloúsov, solicitando el regreso humanitario de su hijo, Gianni Dante Bettiga.
En el documento, el padre le pide directamente a Beloúsov que "ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa".
La situación del padre del argentino convocado a combatir
La situación se vuelve aún más crítica por el estado de salud de Juan Bettiga. El padre señala que padece cáncer de hígado y, sumando un factor de peso a su solicitud de ayuda humanitaria, anexó su historia clínica junto con otros problemas de salud a la nota dirigida a las autoridades rusas.
"Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación, sometido a participar de una guerra en el otro lado del mundo", finaliza el clamor.
El conflicto entre Rusia y Ucrania
La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022, aunque sus raíces se remontan a casi 10 años antes, cuando Rusia anexó en 2014 la península de Crimea, tras un referéndum que no fue reconocido internacionalmente,
Se estima que desde el 2022 han muerto casi un millón de personas entre ambos bandos y miles de ciudadanos civiles por la guerra entre Rusia y Ucrania.