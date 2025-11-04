El drama del joven argentino que fue enviado al frente de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania

nota joven guerra rusia ucrania

En el documento, el padre le pide directamente a Beloúsov que "ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa".

La situación del padre del argentino convocado a combatir

La situación se vuelve aún más crítica por el estado de salud de Juan Bettiga. El padre señala que padece cáncer de hígado y, sumando un factor de peso a su solicitud de ayuda humanitaria, anexó su historia clínica junto con otros problemas de salud a la nota dirigida a las autoridades rusas.

"Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación, sometido a participar de una guerra en el otro lado del mundo", finaliza el clamor.

documento argentino guerra rusia ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022, aunque sus raíces se remontan a casi 10 años antes, cuando Rusia anexó en 2014 la península de Crimea, tras un referéndum que no fue reconocido internacionalmente,

Se estima que desde el 2022 han muerto casi un millón de personas entre ambos bandos y miles de ciudadanos civiles por la guerra entre Rusia y Ucrania.