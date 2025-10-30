VIDEO: El dramático momento en el que un futbolista del Zenit evitó que lo secuestraran

En Rusia se vivió un momento de extrema tensión cuando el futbolista estrella del Zenit, Andrei Mostovói, sufrió un intento de secuestro días antes del encuentro ante el Dinamo Moscú, donde por cierto marcó un gol.
En Rusia se vivió un momento de extrema tensión cuando el futbolista estrella del Zenit, Andrei Mostovói, sufrió un intento de secuestro días antes del encuentro ante el Dinamo Moscú, donde por cierto marcó un gol.
El dramático episodio sucedió cuando el futbolista transitaba en su vehículo cerca de una lujosa tienda en la isla Krestovsky. Mostovói y su amigo, el jugador de hockey sobre hielo Alexander Graku, fueron abordados por tres hombres que se precipitaron a su encuentro desde una camioneta con la intención de secuestrarlos junto al vehículo.
"Lo que lo salvó fue su capacidad para analizar la situación en una fracción de segundo. Logró reducir a los secuestradores física y mentalmente, dejándolos inconscientes. Estos terminaron huyendo en estado de shock. Andrei, por supuesto, tiene piernas de oro. Pudo escapar rápidamente", contó la madre de Andrei Mostovói en el diario KP-Petersburg.
Tanto el futbolista del Zenit como el jugador de hockey lograron librarse de la situación y huyeron del lugar. Ante la sorpresiva y rápida reacción de los amigos, los delicuentes terminaron por fugarse en la misma camioneta que abordaron a los deportistas.
Por el hecho, fueron aprehendidos cuatro delincuentes que ya estaban acusados de intentar secuestrar a un familiar de un político local . Las autoridades identificaron a los responsables quienes ya se encuentran en manos de la Justicia.
Días después del lamentable episodio, Andrei Mostovói marcó un gol en el encuentro en el que el Zenit enfrentó al Dinamo de Moscú.