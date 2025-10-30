VIDEO: El dramático momento en el que un futbolista del Zenit evitó que lo secuestraran

El dramático episodio sucedió cuando el futbolista transitaba en su vehículo cerca de una lujosa tienda en la isla Krestovsky. Mostovói y su amigo, el jugador de hockey sobre hielo Alexander Graku, fueron abordados por tres hombres que se precipitaron a su encuentro desde una camioneta con la intención de secuestrarlos junto al vehículo.

jugador zenit Andrei Mostovói, jugador del Zenit, sufrió un intento de secuestro en Rusia.

"Lo que lo salvó fue su capacidad para analizar la situación en una fracción de segundo. Logró reducir a los secuestradores física y mentalmente, dejándolos inconscientes. Estos terminaron huyendo en estado de shock. Andrei, por supuesto, tiene piernas de oro. Pudo escapar rápidamente", contó la madre de Andrei Mostovói en el diario KP-Petersburg.